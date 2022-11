GUÉRETTE (née BEAULIEU)

Lisette



Le 14 octobre, à l'âge de 80 ans, est décédée Lisette Beaulieu, épouse de Normand W. Guérette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère André (Lidi), ses deux beaux-enfants Bernard et Christine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 novembre de 12h à 13h à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Suivi de la cérémonie dès 13h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.