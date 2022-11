HÉBERT, Pierrette



À l'Hôpital Saint-Eustache, le 24 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Pierrette Hébert.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jacques (Ginette) et Roger (Carol); ses petits-enfants : Manon, Nathalie, Éric et Ariane; ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Eustache, le personnel de Les Résidences du Marché et le personnel du CLSC Thérèse de Blainville pour les bons soins prodigués et leur soutien.