SIMARD, Marthe



Le 27 octobre 2022, est décédée Marthe Simard des suites d'une longue maladie à l'âge de 71 ans, à la Maison Victor-Gadbois de Saint-Mathieu-de-Beloeil.Elle laisse dans le deuil Jean-Marc Gagnon, son conjoint pendant 48 ans, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 novembre de 14h à 16h15 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 Chemin de Chambly, St Hubert, Qc, J3Y 5K2.La réception des condoléances sera suivie d'une cérémonie à la chapelle du complexe de 16h15 à 16h45 et d'une mise en niche des cendres de 16h45 à 17h. La famille recevra les parents et amis à une réception sur le site du complexe à partir de 17h.