GODIN, Louise



À Laval, le 30 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Louise Godin, épouse en premières noces de feu M. Jean-Paul Rocheleau et en secondes noces de M. Réal Major.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants François (Lorraine) et Denis (John), ses frères Robert et feu Jean-Paul (feu Suzanne), sa belle-soeur Raymonde (Jimmy), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon les volontés de la défunte, il n'y aura pas d'exposition ni de service funéraire. Elle sera inhumée à Québec son lieu de naissance.147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934 | www.rfgoyer.com