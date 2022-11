FORTIN, Ghislain



À Laval, le 29 octobre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Ghislain Fortin, conjoint de Mme Ginette Campion.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Serge (Claudia Campeau), ses frères et sa soeur : Lauréat (Marie Pearson), Rosida et Christian Larouche (Diane St-Germain), ainsi que plusieurs autres parents et amis.3495, BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE450-473-5934