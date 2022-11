LEMIEUX, Bernard



À Saint-Sauveur, le 18 octobre 2022, à l'aube de ses 95 printemps, est décédé M. Bernard Lemieux.Suite à une vie bien remplie et après avoir tendrement bercé sa douce Rachel jusqu'à son dernier repos, c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'il s'en est allé tout doucement la rejoindre ainsi que son fils Jean Michel, son frère Jacques et tous ceux qu'il aimait et qui l'ont précédé.Il laisse dans le deuil son fils Bernard (Stéphanie), son petit-fils Charles André (Brooke), sa soeur Jeannine, ses neveux et ses nièces et bien des parents et amis.Homme de principes, droit et bon, sage et érudit, attachant et bienveillant, il aura été un phare tout au long de ma vie."Repose en paix l'Ours, mon vieil ami, mon père."Selon ses volontés, les rituels auront lieu ultérieurement en compagnie de ses proches.Il reposera au cimetière de Saint-Sauveur.Nous tenons à remercier le personnel soignant du CLSC de Piedmont, son infirmière de longue date Danielle et sa très dévouée voisine Esther.