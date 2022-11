Affaire Pelosi: le reflet d’un monde détraqué

Vendredi dernier, Paul Pelosi, 82 ans, a été violemment agressé chez lui à San Francisco. Un homme est entré par effraction et l’a frappé à coups de marteau.

Paul Pelosi est le mari de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Ce jour-là, elle se trouvait à Washington. Or, cette histoire sordide n’est pas de la science-fiction.

Elle est le reflet d’un monde détraqué depuis des années par l’arrivée de Donald Trump en politique américaine, la montée de l’extrême droite qui s’est ensuivie et le complotisme antivax sous la pandémie.

Ces mouvements sont des vases communicants. Leur trait commun : une violence qui, verbale et/ou physique, vise tout particulièrement des élus plus progressistes et des journalistes, surtout des femmes, issus des médias traditionnels.

Cette violence a culminé lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Des centaines d’émeutiers armés, convaincus par Trump que l’élection de Joe Biden était du fake news, ont tenté de faire tomber la démocratie américaine. Rien de moins.

Cible

Plusieurs des émeutiers criaient « Where is Nancy ? ». Une de leurs cibles principales était justement la démocrate Nancy Pelosi.

L’homme accusé maintenant d’agression contre son mari se nomme David DePape. Les médias rapportent que son objectif aurait été de « trouver » Nancy Pelosi pour lui faire « avouer » les « mensonges » du Parti démocrate.

Si elle avait refusé, son intention aurait été de lui « casser » les genoux. Ce qui, selon l’accusé, l’aurait obligée à siéger en « chaise roulante » pour montrer à la face du monde qu’il y a des « conséquences » à ses « mensonges ».

Non, ceci n’est pas de la science-fiction. Pas de « wokisme » ici non plus, mais l’effet toxique d’une idéologie haineuse antidémocratique.

Décuplée par les médias sociaux, cette violence, sous toutes ses formes, traverse aisément les frontières, dont les nôtres. Le soi-disant « convoi de la liberté » en fut le produit.

Ici aussi

On l’a aussi vue quand le premier ministre Justin Trudeau s’est fait lancer des pierres en pleine campagne électorale. On l’a revue lorsque sa vice-première ministre s’est fait menacer violemment par un homme au physique massif.

Au Québec, tout au long de la dernière campagne, plusieurs candidats, dont les libéraux Marwah Rizqy et Enrico Ciccone, ont reçu des menaces de mort. Jamais on n’avait vu autant de candidats entourés d’un aussi haut niveau de sécurité.

La violence politique n’a évidemment rien de nouveau. Pensons entre autres à l’attentat meurtrier de 2012 au Métropolis où avait lieu la célébration de la victoire du PQ en présence de la nouvelle première ministre Pauline Marois.

Quelques éléments majeurs distinguent toutefois le climat actuel. 1) Les menaces contre des élus ne sont plus l’exception. 2) En Occident, elles participent de la montée d’une idéologie organisée, celle de l’extrême droite.

3) Les médias sociaux lui offrent un outil redoutable de propagation et de recrutement. 4) Il s’agit bien ici d’un fanatisme contagieux. Les solutions ?

Elles font encore défaut. Il est pourtant déjà tard pour agir. Même le nouveau patron richissime de Twitter, Elon Musk, encourage des théories complotistes abjectes contre Paul Pelosi.

Comme quoi, tout est dans tout...