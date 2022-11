Bientôt la fin de la discrimination positive?

Après avoir prononcé l’arrêt de mort du jugement Roe c. Wade et ramené le pays près de cinquante ans en arrière sur la question de l’avortement, la Cour suprême s’apprête à réserver le même sort à la discrimination positive.

S’il est légitime de réfléchir au maintien des pratiques préférentielles, les éliminer constitue à mes yeux une erreur.

Encore bénéfique pour les minorités

C’est John F. Kennedy qui, le premier, va recourir à la discrimination positive pour assurer aux représentants des minorités un traitement plus équitable sur le marché du travail. Son successeur, Lyndon B. Johnson, va cimenter cette pratique qu’emprunteront également de multiples universités.

Dans un article publié hier sur le site du New York Times, Anemona Hartocollis rappelle que la discrimination positive a évolué et que le facteur racial ne constitue plus qu’une des nombreuses données utilisées pour étudier les dossiers. Un étudiant noir moins performant n’est pas en mesure de «voler» la place d’un étudiant blanc.

Malgré les gains attribuables aux pratiques préférentielles, des écarts importants subsistent. Le Center for American Progress souligne les nombreuses disparités entre les différents groupes tout en mettant en lumière le statut socio-économique défavorable des Noirs et des hispanophones.

AFP

Un exemple parmi d’autres, les Noirs représentaient 50% des diplômés des écoles secondaires du Mississippi en 2015-2016, mais ils ne représentaient que 12,9% des étudiants de première année à l’université.

Si on ne maintient pas la discrimination positive, il sera impossible d’encourager la mobilité sociale et l’accès à des emplois mieux rémunérés pour les minorités.

Discrimination constitutionnelle

Que les pratiques préférentielles soient utiles ou non, le plus haut tribunal doit se pencher sur leur constitutionnalité. À ce propos, la nouvelle juge Ketanji Brown Jackson a offert une belle réplique à ses collègues conservateurs.

Si un étudiant blanc peut faire valoir avantageusement son bagage familial au moment de sa demande d’admission, les générations précédentes ayant fréquenté l’université où il souhaite étudier, pourquoi un étudiant noir ne pourrait-il pas faire valoir que l’esclavage, la ségrégation et la discrimination ont empêché sa famille d’aspirer aux études universitaires?

Plus important, la question raciale a été maintes fois associée à la Constitution et au Bill of Rights, ne serait-ce qu’en raison de la clause des 3/5 (les Pères fondateurs établissant la valeur de l’esclave noir à 3/5 de celle d’un blanc à des fins de représentation) ou encore par le biais des 13e, 14e et 15e amendements, votés après la guerre de Sécession spécifiquement pour les anciens esclaves. Prétendre que la Constitution ne voit pas la couleur de la peau (color blind) est donc un argument qui me semble faible.

Dans un monde idéal, la discrimination positive deviendrait caduque, mais la société américaine, une des plus inégalitaires du monde occidental, ne représente en rien un monde idéal. Si vous retirez vos lunettes québécoises pour analyser cette question, vous parviendrez au même constat.