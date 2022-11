Chaleur exceptionnelle: une fin de semaine record pour Québec?

Québec devrait battre son record de chaleur pour un 6 novembre, dimanche, mais pas nécessairement le record absolu pour cette période de l’année alors que la province connait une période de chaleur exceptionnelle depuis la fin d’octobre.

• À lire aussi: Enfin une Halloween fêtée normalement!

• À lire aussi: Les variations de la météo affectent-elles les articulations des personnes aux prises avec des douleurs arthritiques?

« On sera 10 à 15°C au-dessus des normales de saison à partir de vendredi, explique André Monette, chef du service météorologie pour MétéoMédia. Habituellement, début novembre, les températures se situent autour de 9°C le jour et 1°C la nuit au sud du Québec, et entre 7°C le jour et -1°C la nuit au centre de la province. »

Selon les prévisions d’Environnement Canada et de MétéoMédia, les températures à Québec devraient pourtant osciller entre 12 et 21°C entre jeudi et dimanche. Le mercure pourrait même grimper à 23°C samedi à Montréal.

Le record de chaleur pour un 6 novembre est de 18,9°C à Québec établi en 1938. La marque absolue pour novembre dans la capitale est de 22,9°C, enregistrée le 3 novembre 1999. Le 8 novembre 1938 le mercure avait grimpé jusqu’à 21,7°C.

«C’est important de regarder quelques jours avant et quelques jours après. Le record du 6 novembre est relativement facile à battre. Une température supérieure à 20°C c’est rarissime en novembre, mais ce n’est pas vu jamais vu», souligne Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Avec une prédiction quatre jours à l’avance, la température dimanche pourrait être supérieure ou inférieure de 2°, mais pas plus, puisqu’il ne s’agit d’un scénario avec une bataille entre deux masses d’air qui compliqueraient les prédictions.

Est-ce qu’il y a des conclusions à tirer sur l’hiver à venir à partir du phénomène actuel?

«Il va y avoir une cassure entre le 10 et le 15 novembre, tempère M. Bégin. Pour la deuxième moitié de novembre, on s’enligne pour avoir des températures normales ou en dessous.»

«La première chute de neige de 2 cm arrive à Québec en moyenne le 8 novembre. On va être en retard de ce côté. Pour ce qui est du premier 5 cm, c’est autour du 21 novembre», ajoute M. Bégin, qui estime que le contexte sera favorable pour que cela se réalise