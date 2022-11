Christian Dubé n’a pas le choix de réussir

Mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous a présenté sa cellule de crise et trois solutions pour résoudre la situation catastrophique qui fait rage présentement dans les urgences.

Le calcul de M. Dubé est relativement simple: moins de personnes admises à l’urgence alors qu’il va essayer d’avoir plus de lits disponibles dans le réseau.

Ainsi, le ministre veut rénover les urgences de l’intérieur. Il n’est pas question d’ajouter de nouvelles ressources humaines par exemple.

On veut faire mieux avec ce qu’on a: c’est le mandat de la cellule de crise regroupant vingt personnes. Un groupe qui a déjà pourtant les deux mains dans la pâte.

Cette fois, est-ce qu’ils vont vraiment faire mieux?

Ailleurs

En point de presse, M. Dubé nous a dit que 50% des patients à l’urgence pourraient aller ailleurs. Mais la grande question c’est: aller où?

De plus, il nous a mentionné que le 8-1-1 devait être la portée d’entrée. Il a raison, mais lorsqu’on appelle à ce numéro pour notre enfant, par exemple, plus souvent qu’autrement on nous dit d’aller à l’urgence.

Les groupes de médecine de famille (GMF) ou les cliniques pédiatriques devraient bien entendu être les endroits de prédilection pour les jeunes. Mais ces endroits ont-ils encore des places disponibles? Pas certain.

Pression

Depuis plusieurs mois, François Legault nous dit combien nous sommes chanceux d’avoir un gestionnaire comme Christian Dubé à la Santé.

Ce n’est pas faux. En revanche, ça vient avec le devoir de performer. Actuellement, les attentes sont très élevées, mais les conditions sont idéales pour M. Dubé.

La CAQ a reçu un mandat extrêmement fort et la population veut voir du changement dans la santé. C’est un scénario idéal pour le ministre de la Santé.

Ainsi, si Christian Dubé échoue, on peut fermer les lumières. Ça veut dire qu’il n’y a plus rien à faire.