MELANÇON, Réjean



À Laval, le 25 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Réjean Melançon, époux de madame Bibiane Chalifoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Mario (feu Lucie Groulx), Daniel (Nicole Dargis), Michel et Guylaine (Carol Lapointe) ses petits-enfants Gabriel, Marc, Alain, Sylvain, Mathieu, Katherine, Simon, Maude et Ève, sa soeur Marie-Paule (Alain Carbonneau), ses belles-soeurs Yolande (Réjean Bélisle) et Rachel (Michel Lachaîne), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 novembre 2022 de 13h à 15h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués ainsi que les employés de la Maison de vie Sunrise de Fontainebleau pour leur support durant la dernière année.Une pensée toute spéciale pour le Dr Trudel et l'infirmière clinicienne Mme Douville pour leur dévouement et humanité.