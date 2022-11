BRUNEAU LUSSIER, Claire



Le 23 octobre 2022, à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval, est décédée, entourée de ses proches, Mme Claire Lussier Bruneau, à l'âge de 78 ans.Fille de feu Roméo Lussier et de feu Alice Brunet, elle laisse dans le deuil son mari depuis 55 ans Marc Y. Bruneau, son fils Marc G. Bruneau (Catherine Ferland-Trudel) ainsi que ses trois petits-enfants adorés Olivia, Alexandre et Camille. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Lorraine Lussier (feu Jean Charbonneau), sa belle-soeur Pierrette Bruneau (feu Edouard Cook), ses beaux-frères feu Jean Bruneau (Hélène Lavoie) et Gaëtan Bruneau (Rachel Moreau) ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Elle est allée rejoindre ses deux frères feu Jacques Lussier (Pierrette Roch) et feu Pierre Lussier (Denise Bombardier).Femme de coeur, dévouée et attachante, elle avait ce talent de réunir famille et amis ainsi que les gens de tous les milieux. Elle était une grande dame, unique et aimée de tous.La famille recevra les condoléances le lundi 7 novembre 2022 de 16h à 20h au1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTwww.mountroyalcem.comLes funérailles se tiendront le lendemain, le mardi 8 novembre 2022 à 11h à l'église St-Viateur située au 1175, av. Laurier Ouest à Outremont.La famille tient à remercier tout le personnel de la Cité de la Santé de Laval pour leur dévouement au cours du dernier mois, suite au sévère AVC qu'elle a subi.Merci de considérer l'envoi de dons à la mémoire de Claire Lussier Bruneau, à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, institution importante pour la famille Lussier-Bruneau.