TAILLON-THONIG, Nicole



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Nicole nous a quittés le 13 octobre des suites d'une longue maladie à l'âge de 79 ans à North Vancouver (Colombie Britannique). Originaire de Montréal, elle habitait à Bowen Island depuis 1978.Elle laisse dans le deuil, son époux Thomas Thonig, sa fille Brigitte Guiller (Jean-Luc), sa petite-fille Emma Guiller, son frère Richard Taillon, sa soeur Christine Étienne (Serge), ses nièces Marguerite (Maxime) et Catherine (Quentin), son neveu et filleul Julien (Alice) ainsi que plusieurs parents et amis.Une célébration sera organisée au printemps prochain à Montréal. Selon son souhait, l'urne sera inhumée au cimetière Saint-François-de-Sales à Laval auprès de ses parents, Raymond Taillon et Marguerite Hamelin-Taillon.