PELLETIER, Serge



À Montréal, le jeudi 20 octobre 2022 est décédé, à l'âge de 78 ans, Serge Pelletier, époux de Denise Plourde et fils de feu Louis Pelletier et de feu Anita Villeneuve.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nadine et Simon (Julie Charland), ses petits-enfants Anthony, Élisabeth (Andy Fernandez), Vincent-Gabriel et Olivier, ses frères et soeurs Lise (feu Jacques Fournier), Richard (feu Denise Leblanc), Pierre (Sylvia Dionne), Manon (Jean Falardeau), Bernard (Diane Boucher), Claude (feu Brigitte Lacoste) et Sylvain, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. Il ira rejoindre sa fraterie: feu Françoise (feu Jacques Rousseau), feu Jacques (feu Anne-Marie Rhéaume) et feu Roger.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 21h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.