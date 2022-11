THIVIERGE, Madeleine



À Montréal, le 19 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Madeleine Thivierge. Elle avait été précédée dans la mort par son fils Michel et sa fille Diane.Elle laisse dans le deuil son époux Maurice Dulong, ses enfants Manon (Sylvain) et Pierre (Lynda), ses petits-enfants Yanick, Valérie (Daniel), Marie-Christine (Daniel), Benoit, Julien et Thierry, ses arrière-petits-enfants Mélina, Laurianne, Élizabeth, Camille, Sara-Jeanne, Annabelle, Élie et Léa-Rose.Elle laisse également dans le deuil Michel Hogue (époux de feu Diane Dulong) ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le vendredi 4 novembre à compter de 11h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 13h.MONTRÉAL, QC H1L 3K9Tel: (514) 353-9199www.salonfunerairelfc.com