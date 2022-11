CHOQUETTE, Hélène



Le 29 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Hélène Choquette, épouse de feu Pierre Michaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Perry) et Patrick (Méryse), ses petits-enfants Gabriel (Jessyca) et Hadiza, son arrière-petite-fille Meili, ses frères et soeurs Jean-Pierre, Michelle, René (Diane), Johanne (Guy), Daniel, ses belles-soeurs Andrée (André) et Danielle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et tous ses amies et amis, sans oublier Brad Pitt.La famille recevra vos condoléances au :231, BOUL. SIR WILFRID LAURIERBELOEIL, QC J3G 4G9Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 6 novembre 2022 dès 13h. Un hommage à sa vie suivra à 16h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Lady Davis - Hôpital général juif pour la recherche médicale.https://www.ladydavis.ca/fr/home