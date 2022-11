Glissement à Pierreville: les sinistrés attendent des solutions

Au lendemain de l’important glissement de terrain qui a emporté une partie du rang de l’Ile à Pierreville, au Centre-du-Québec, les sinistrés peinent à se remettre de leurs émotions.

Le ministre de la Sécurité publique s’est rendu sur place pour rassurer les sinistrés et constater l’ampleur des dégâts.

L’un deux, Carl Courchesne, raconte que c’est sa femme qu’il l’avait réveillé dans la nuit de lundi à mardi après avoir entendu un gros bruit.

«Moi, mon fils était paniqué. Il dit maman vient voir, il se passe quelque chose, il n’y a plus de chemin», s’est exclamée sa voisine, Nicole Dupuis.

Après avoir constaté qu’une fourgonnette ait été emportée dans l’affaissement, ils ont réagi rapidement pour sécuriser la route.

«J’entendais crier le monsieur dans le bas de la côte. Je me sentais mal de ne pas vouloir aller l’aider, et je me disais je mets ma vie en danger aussi», a expliqué M. Courchesne.

Il a ensuite barré la route d’un côté avec sa camionnette, alors que Mme Dupuis a fait la même chose de l’autre côté de l’affaissement.

En quelques minutes à peine, ils ont dû quitter leur résidence sans savoir s’ils pourraient y retourner. Ils ont rapidement apporté quelques items avec eux, et ont pu y retourner un court instant dans la journée pour prendre l’essentiel.

«T’as comme peur, tu dis ça peut tu s’affaisser et je vais être dedans? T’oublies tout», a souligné Mme Dupuis.

L’une des trois résidences évacuées peut être réintégrée par les personnes qui l’occupent. Mais pour les deux autres, il faudra encore patienter.

«Il y aura des tests géotechniques avec des ingénieurs du MTQ dans les prochains jours, d’ici vendredi. Par la suite, avec ces tests, on pourra savoir si ces gens peuvent revenir à la maison d’ici les deux-trois prochaines semaines, sécuriser le chemin nécessairement», a assuré le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Pour rétablir l’électricité dans les cinq maisons touchées, Hydro-Québec passe ses fils derrière les maisons plutôt que devant. Des discussions sont en cours pour rétablir le courant dans chacune de ces maisons, a ajouté le directeur régional de la sécurité civile pour la Mauricie et le Centre-du-Québec Sylvain Gallant.

Alors que les résidents ont hâte de pouvoir réintégrer leur maison, ils veulent aussi s’assurer que l’endroit sera sécuritaire pour pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Le ministre se veut rassurant.

«Je leur répète, ce chemin quand il va être rétabli, reconstruit, il va être sécuritaire pas juste à 100%, mais à 200%», a-t-il affirmé.

Les inquiétudes sont grandes, alors que M. Courchesne a assuré avoir remarqué un éboulis dans le secteur depuis plusieurs années, sans qu’aucune action n’ait été posée.

«Ça fait plusieurs années que je leur dis faites de quoi, attendez pas qu’il y arrive de quoi, mais regardez il est trop tard, c’est fait.»

La conduite d’aqueduc qui avait été endommagée a été réparée. Toutes les résidences ont ainsi retrouvé l’eau potable. Il ne reste plus qu’à attendre la suite des choses pour les sinistrés, qui attendent aussi de voir si de nouveaux désagréments s’ajouteront à ceux qu’ils ont déjà vécus.