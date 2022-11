Hommes blancs s'abstenir

Chers lecteurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec, je vous adore.

Comme vous savez que j’aime dénoncer les dérapages de la rectitude politique, vous m’envoyez régulièrement des exemples ahurissants que vous collectionnez pour moi.

Chaque semaine, je découvre de nouveaux exemples de discrimination positive dans le milieu culturel.

LA MUSIQUE À LEURS OREILLES

Un lecteur qui est musicien, membre de la SOCAN, m’a envoyé copie du courriel qu’il a reçu la semaine dernière pour annoncer les prix remis remis au cours de l’année.

1- Prix de la musique noire canadienne. Ce prix a pour but de célébrer les œuvres exceptionnelles de créateurs de musique noire de citoyenneté canadienne et a été créé en réaction aux tensions raciales très médiatisées qui ont sévi au début de 2020 ainsi qu’à la problématique entourant le racisme systémique dans nos sociétés.

2- Prix de l’auteur-compositeur autochtone. Ce prix reconnaît l’excellence artistique des œuvres d’une autrice-compositrice ou d’un auteur-compositeur autochtone au Canada et constitue une importante partie des efforts que la Fondation SOCAN déploie pour encourager, célébrer et promouvoir les créateurs de musique autochtones.

3- Prix Elles de la musique, visent à célébrer et à soutenir les créatrices de musique canadiennes en milieu de carrière qui s’identifient comme femmes et souhaitent faire avancer leur carrière au prochain niveau.

Donc, si vous n’êtes ni noir, ni femme, ni autochtone, bye bye, sayonara, pas de prix auquel vous pouvez soumettre votre candidature.

Du côté du cinéma/télévision, maintenant, une lectrice m’envoie ce communiqué de l’INIS. « Les étudiants et étudiantes du programme Mixte ont entamé lundi leur formation intensive de six mois durant laquelle ils et elles exploreront plusieurs genres et formats audiovisuels, du documentaire aux séries de fiction.

Cette formation est offerte grâce au soutien de Netflix, et est réservée aux personnes racialisées, aux personnes s’identifiant à des minorités visibles et aux personnes issues des peuples autochtones ».

Enfin, un autre lecteur m’informe que la Canadian Association of Journalists offre du mentorat aux journalistes de la relève BIPOC (cet acronyme anglais englobe les Black, Indigenous, People of color/Noirs, Autochtones et personnes de couleur). Ce mentorat (qui vise à leur donner des conseils sur la façon de bâtir un large réseau de sources) leur est offert par Noor Javed, une femme voilée qui couvre la politique municipale à Toronto.

Plusieurs choses me chicotent...

Il suffit de s’auto-identifier comme femme pour soumettre sa candidature à un prix réservé aux femmes ?

Il suffit de s’auto-identifier comme minorité visible pour bénéficier d’un stage ?

Seule une femme minoritaire peut donner des conseils professionnels à un professionnel minoritaire ?

Quel message ça envoie d’après vous à des jeunes hommes qui ont osé naître blancs ?

VIVRE-À-PART

Mais où est donc passé le « vivre-ensemble » si des organismes et des institutions passent leur temps à nous assigner une identité ? À nous réduire à un seul aspect de notre personnalité ? Et à nous enfermer chacun dans notre petite « communauté » où l’on n’est en contact qu’avec des membres de la même « communauté » ?

Les femmes d’un bord, les hommes de l’autre ? Les « BIPOC » d’un bord, les Blancs de l’autre ?

Une dernière question : si n’importe qui peut s’auto-identifier à une identité minoritaire pour bénéficier de stages, de formations ou d’emplois intéressants, pourquoi on n’en profite pas tous pour nous auto-identifier comme minorité opprimée ?