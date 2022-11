La lente révolution de l’assemblée nationale

Je suis surpris de la sortie du Président sortant de l’Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis qui menace d’expulser les députés qui ne prêteront pas serment au Roi Charles III, chef de l’église Anglicane d’Angleterre. Le premier ministre François Legault devrait le ramener à l’ordre et permettre au moins aux députés (péquistes et solidaires) du « refus global » de la soumission de la nation québécoise à la monarchie britannique puissent au moins se faire entendre au Salon bleu afin d’exprimer leur point de vue. N’oublions pas, la voix de nos élus doit être priorisée sur un serment d’allégeance à un monarque nommé par un droit divin représentant le Dieu de l’Église Anglicane. Je rappelle au premier ministre qu’avec l’adoption de la loi sur la laïcité de l’État, l’Assemblée nationale reconnaît que ses institutions doivent être neutre au niveau de l’orientation religieuse et que le serment au Roi d’Angleterre, chef de l’Église Anglicane contredit la loi sur la laïcité de l’État québécois. La lente révolution démocratique et laïque de l’Assemblée nationale a débuté, lors de sa dénomination il y a 54 ans. En voici un bref aperçu :

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

Loi ou motion?

Personnellement, je préfère un projet de loi pour permettre le choix de chacun de prêter un serment d’allégeance au Roi d’Angleterre, chef de l’Église Anglicane comme ce fut le cas pour la dénomination de l’Assemblée nationale du Québec en remplacement de l’Assemblée législative du Québec en 1968. Cette loi a aussi permis d’abolir le Conseil législatif représentant des non-élus. Toutefois, n’oublions pas que cette réforme consacre non seulement l’existence de la suprématie de la nation québécoise comme lieu décision dans notre démocratie, mais aussi abolit les privilèges des non-élus nommés par le lieutenant-gouverneur représentant le pouvoir royal d’Angleterre. Enfin, dans certains cas, l’utilisation d’une simple motion peut aussi avoir son utilité, comme ce fut le cas pour l’enlèvement du crucifix à l’Assemblée nationale.

La saga du crucifix

Qui ne se rappelle pas la saga du débat de la motion sur l’enlèvement du crucifix à l’Assemblée nationale? En effet, en 2008, le gouvernement libéral de Jean Charest a adopté une motion unanime pour le maintien du crucifix à l’Assemblée nationale, et ce, malgré la recommandation contraire de la Commission Bouchard Taylor sur les accommodements raisonnables recommandant de le retirer. Coup de théâtre, le gouvernement de la CAQ de François Legault après avoir promis le maintien du crucifix, fait adopter une autre motion unanime permettant de retire le crucifix de l’Assemblée nationale après l’adoption de la loi sur la laïcité de l’État. Enfin, n’oublions pas l’époque ou tous les députés élus prêtaient serment en posant leur main sur la bible, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Il est temps d’agir

Je propose une voie de passage pour régler le dilemme entre la motion de siéger et le serment obligatoire d’allégeance au Roi d’Angleterre. Je recommande donc dans un premier temps que le Bureau de l’Assemblée nationale représentant les élus de tous les partis politiques demande au président de l’Assemblée de débattre d’une motion pour suspendre le serment d’allégeance au Roi jusqu’à ce qu’un projet de loi soit adopté sur la pertinence ou non du serment obligatoire d’allégeance à Charles III, chef de l’Église Anglicane. Entretemps, que l’Assemblée nationale accorde la primauté du serment de loyauté au peuple québécois ce qui permettrait à tous les députés de siéger et rende optionnel le serment d’allégeance au monarque d’Angleterre. Tout ce débat permettrait de clore enfin la lente révolution démocratique et laïque de l’Assemblée nationale depuis 1968, soit sur une période de 54 ans.

Photo courtoisie

Jean Baillargeon, Expert-conseil en communication stratégique