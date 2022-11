La méditation, la route vers le bonheur pour Marjorie Lafond

C’est après avoir vécu une vie insatisfaisante dans sa carrière de professeure, que l’autrice Marjorie Lafond a choisi de prendre sa vie en main et de changer du tout au tout en faisant un virage à 180 degrés. Dans son nouveau livre, elle raconte que la méditation a été pour elle un des éléments déclencheurs pour accéder au bonheur.

«Je gagnais bien ma vie, avec un bon salaire comme professeur, mais je n’étais pas heureuse, je ne me sentais pas à ma place», confie d’entrée de jeu Marjorie Lafond qui souhaite aujourd’hui transmettre ses connaissances à ses lecteurs afin d’apprendre à méditer en toute simplicité.

Outre une carrière qui n’était pas satisfaisante, Marjorie Lafond était aux prises avec divers problèmes, dont l’anxiété. «Après mes études en littérature à l’université, je croulais sous les dettes, avec des prêts à rembourser», explique-t-elle. Craignant de ne pouvoir vivre de sa plume, même si elle en rêvait depuis son enfance, afin de rembourser ses dettes, elle accepte de travailler comme professeur de français. «J’ai essayé de me plaire dans ce métier que j’ai exercé pendant dix ans, mais ce métier ne collait pas à ma personnalité, même si j’étais apprécié de mes élèves», admet l'autrice.

Photo courtoisie, Les Éditions JLC

Pour ne rien arranger, sa relation de couple n’allait pas bien non plus et elle était confrontée à une séparation. Tentant de se convaincre que l’enseignement était le seul métier qu’elle pouvait exercer, elle se vidait sur le plan énergétique. Elle a tenté d’envoyer des CV dans d’autres domaines, mais sans résultat. Devant ses obligations, dont une hypothèque à payer, le stress et l’anxiété ont fait leur œuvre au point de sombrer dans la dépression majeure. Refusant de retourner travailler dans les bars comme elle l’avait fait en début de carrière, elle s’est enfoncée dans son travail d’enseignante qui la rendait malade. «Je maigrissais à vue d’œil, je ne mangeais plus et je dormais presque plus», se rappelle l'autrice qui après avoir touché le fond a choisi de se prendre en main. «En plus, je n’avais pas confiance en moi à cette époque.»

Bien gérer son stress

Pour sortir de ses problèmes d’anxiété et faire un trait sur ses dix ans d’enseignement, désormais seule avec sa fille et sans conjoint, elle décide de pratiquer la méditation et la visualisation souhaitant accéder au bonheur. «Je m’imaginais vivre la vie heureuse que je souhaitais », précise-t-elle. Déterminée à réussir, tout en mettant en pratique ce qu’elle avait appris à travers de nombreuses lectures, elle en est venue à mener l’existence qu’elle souhaitait en faisant ce qu’elle aime notamment en écrivant de nombreux livres. «J’ai développée mes propres méthodes en intégrant la méditation dans ma vie», souligne Marjorie Lafond.

La paix intérieure

L'autrice est d’avis qu’accéder à la sérénité ne se fait pas si facilement. «La méditation n’est pas une solution miracle pour un changement vers une vie plus heureuse», concède Marjorie qui ajoute que c’est progressivement que certains changements opèrent en soi en intégrant la méditation au quotidien. «Il faut d’abord modifier le regard que l’on pose sur soi-même pour avancer», plaide-t-elle.

Dans son livre, l'autrice propose des exemples concrets et des exercices faciles à mettre en pratique afin d’accéder à la véritable paix intérieure.

Marjorie Lafond est l’auteure de 18 livres dont 12 romans et six guides pratiques. Elle a notamment signée, Les diamants sont éternels...eux!, #MeToo et Connectez avec la nature, votre guide quatre saisons.