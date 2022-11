La police et nos droits: Respect

En réaction au jugement de la Cour supérieure rendu public la semaine dernière et qui interdit désormais les interceptions routières sans motif réel, le premier ministre a déclaré « qu’il faut laisser les policiers faire leur travail ». Nous aimerions apporter une précision importante : le profilage racial ne fait pas partie du travail des policiers.

Dans une décision qui met en lumière une entorse au respect de droits fondamentaux des minorités visibles et des personnes autochtones, le juge Michel Yergeau annonce qu’il faudra procéder à un changement de culture important au sein de nos corps policiers. Ce jugement marque un avant et un après.

La réalité du profilage racial

D’abord, il reconnait l’existence du profilage racial comme un fait social. Prenons acte. Trouvons des solutions. Ensuite, il exprime clairement la nécessité d’un changement de culture au sein des organisations policières pour y mettre fin. Enfin, le juge précise que « le profilage racial peut s’inviter sournoisement dans la pratique policière sans que les policiers et policières en général soient animés de valeurs racistes ». Ce jugement n’est pas un jugement contre les policiers, mais pour une nécessaire évolution de leur pratique.

Le travail des policiers n’est plus celui d’il y a 20 ans, ni même d’il y a 10 ans. Les choses changent, le monde évolue, et la police avec lui. Quand on associe les interceptions routières sans motif réel à la lutte contre la violence dans certains quartiers, comme le fait le premier ministre, on alimente les divisions. On perpétue les préjugés tout autant que l’on dépeint les policiers comme des personnes racistes dénuées de jugement. Soyons clairs, ce ne sont pas tous.tes les policier.ère.s qui font preuve de profilage racial dans leurs interventions. Plus encore, plusieurs services de police travaillent activement à éliminer cette pratique et font déjà les choses différemment. Inspirons-nous de ceux-là !

C’est notamment le cas du Service de police de la Ville de Repentigny, que nous accompagnons depuis deux ans, qui s’est profondément remis en question et qui a pris des mesures pour contrer le profilage, ce que le Tribunal des droits de la personne a reconnu et salué. Et soyez sans crainte, les policier.ère.s de Repentigny continuent « de faire leur travail ». Ils le font même mieux! Nous avons vu les changements de mentalité et de culture s’opérer. Et ça fonctionne. On se comprend mieux de part et d'autre. Tout le monde y gagne.

Un changement de culture s’impose

Quand nous disons qu’il y aura un après, nous y sommes. Or, ce n’est pas une simple formation qui changera les choses. Il faudra passer par un changement de culture profond dans l’ensemble des corps de police. S’il ne se fait pas en claquant des doigts, le changement souhaité est atteignable. Il s’est opéré ailleurs. Nous en avons été témoins. Il faut maintenant le faire partout.

En somme, le profilage racial existe. Il faut l’éliminer. Maintenant, c’est à l’ensemble des acteurs publics d’appuyer les policiers, pour évoluer. C’est une question de vivre ensemble entre la police et la population.

Shahad Salman et Dafina Savic, Co-fondatrices de l’Agence Uena

Une agence d’impact social spécialisée en gouvernance inclusive et en relations communautaires