Le chercheur montréalais Michel Chrétien lauréat du Prix Armand-Frappier 2022

L’ancien président de l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Dr Michel Chrétien, a obtenu le Prix Armand-Frappier 2022 pour sa contribution au développement d’une institution de recherche et sa grande carrière.

Le Dr Chrétien est reconnu depuis plusieurs décennies comme l’un des piliers de la recherche médicale montréalaise, notamment avec sa théorie des prohormones formulée en 1967 et qui démontre que le corps fabrique des substances telles que l’insuline ou l’endorphine à partir de précurseurs.

Il a ainsi révolutionné l’étude de maladies comme le diabète, l’obésité, le cancer ou l’Alzheimer en explorant ces composés avec l’endoprotéolyse. Ses découvertes lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le prix Wilder-Penfield en 2015.

«Véritable ambassadeur de la science et mémoire vivante de la tradition d’excellence en recherche à l’IRCM, Dr Chrétien est aussi à l’origine de plusieurs découvertes majeures, en plus d’être un mentor pour des générations de scientifiques», a déclaré mercredi par communiqué Dr Jean-François Côté, président et directeur scientifique de l’IRCM. «Ce prix est une juste récompense pour la somme colossale du travail accompli par celui qui demeure actif comme professeur et chercheur émérite.»

Celui qui est aussi professeur émérite à l’Université de Montréal a écrit pas moins de 615 articles, faisant de lui le 7escientifique canadien le plus cité au monde dans les années 1980.

Lors de son installation à l’IRCM à l’âge de 31 ans, le Dr Chrétien a notamment créé le premier laboratoire des protéines au Québec. Il a pris la tête de l’institution en 1984.