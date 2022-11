Le niveau de franchise attendu d’un médecin

Votre réponse à une lectrice ayant eu maille à partir avec son médecin parce qu’il ne répondait pas adéquatement à ses questions me force à vous écrire ce qui suit après en avoir parlé avec un médecin compétent et fort consciencieux. Ce dernier me disait que vu les recherches sur leur maladie que peuvent faire sur Internet les gens malades, ça cause beaucoup de problèmes aux médecins.

En général, ces derniers n’apprécient pas que leurs patients agissent ainsi, parce qu’une grande majorité d’entre eux vont faire une interprétation erronée de ce dont ils souffrent réellement. Dans mon esprit, il importe de faire à son médecin la description la plus exacte possible des symptômes qu’on a, du mal qui nous afflige, et de lui faire confiance ensuite pour le reste.

Contrairement à ce que disait cette personne par ailleurs, je trouve que poser trop de questions sur l’évolution probable de sa maladie n’est pas nécessairement une bonne chose. Malgré les statistiques, il y a trop d’impondérables pour que le médecin puisse avancer de manière claire et définitive. Et s’il s’y aventurait, cela pourrait emmener le patient à poser un jugement ultérieur défavorable à tout praticien qui n’est pas infaillible.

Car voyez-vous, deux éminents spécialistes peuvent suggérer deux traitements différents à un même patient, des traitements qui auront chacun un certain niveau d’efficacité, mais des effets secondaires différents et qui varieront de patient en patient. Un médecin ne peut pas expliquer toutes ces choses à chaque patient, car leur capacité de compréhension varie considérablement, et la part d’incertitude demeure trop grande.

Le médecin ne jongle pas avec une seule probabilité en traitant un patient, mais bien avec plusieurs probabilités. Dans les cas simples, le patient peut comprendre grosso modo ce qui risque le plus probablement de lui arriver, mais il doit aussi apprendre à simplement faire confiance à son médecin, ou alors à en consulter un autre.

Il faut savoir que les patients évoluent dans le noir et les médecins dans le clair-obscur. Les patients peuvent se procurer du support mutuel, mais celui-ci comporte ses limites. Trop souvent la relation patient/médecin correspond à « The blind leading the blind ».

Mon père me disait de son vivant, que plus souvent qu’autrement avec ses patients lors de la première visite, juste établir l’histoire du cas pouvait prendre une demi-heure. Les médecins n’ont plus le temps de faire ça. Sans parler du fait qu’il avait la chance d’être un grand spécialiste du diagnostic, et que dans son esprit, l’art de la médecine consistait à le poser en commandant le moins possible de tests de laboratoire.

Un lecteur fidèle qui ne veut pas s’identifier

Merci de ce petit historique de carrière de votre père. Ça me permet d’avancer que les temps ont changé par rapport à cette époque, mais aussi de vous répliquer que le peu de temps imparti à un médecin pour voir un patient n’implique pas de lui retirer le droit de poser toutes les questions qu’il juge pertinentes sur sa situation, parce que lui, il n’a qu’une seule vie à protéger et chérir : la sienne.