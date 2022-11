L’échec caquiste en transport collectif

La congestion coûte entre 1,8 et 2,5 milliards $/an dans le grand Montréal et malheureusement, François Legault n’a aucun intérêt envers le transport collectif.

Depuis qu’il est PM, il n’a créé aucun nouveau projet. Pire, il a retardé le tramway de Québec, la ligne bleue de Montréal, le SRB PieIX, et le REM de l’Est est au point mort.

Le PM Legault ne comprend pas que le transport collectif n’est pas seulement un truc d’écolo pour diminuer les GES, mais une opportunité de développement économique pour les villes et une manière d’améliorer la qualité de vie des gens.

Pas de vision

Ce qui me déprime le plus quand on parle du transport collectif au Québec c’est la petitesse de la vision. Exemple : le prolongement de la ligne bleue. Vingt ans à planifier, repousser, annoncer, recommencer pour cinq stations de métro.

Alors qu’on devrait creuser des nouvelles lignes entières pour quadriller la ville, on mène un chantier qui donnera à peine cinq stations de métro pour la métropole. C’est d’un ridicule désarmant. Pire, la CAQ a demandé de réduire le projet.

Le REM, phases 2-3-4

Le REM devait être une navette aéroportuaire entre le centre-ville de Montréal et l’aéroport. On a ensuite décidé de l’allonger vers Brossard et l’ouest. Il n’a pas été conçu pour des déplacements au cœur de la ville.

L’échec de l’implantation d’une structure encombrante dans les quartiers de l’est de Montréal ne devrait toutefois pas nous décourager. Profitons de la technologie du REM pour connecter les villes de banlieues entre elles.

Nouveaux projets

François Legault nous dit que c’est la décennie de la transition énergétique. Bravo. Pour réussir il faudra toutefois entamer en même temps des mégachantiers de transport collectif. Oui aux voitures électriques, mais le Québec a besoin de plusieurs tramways et de métros qui roulent électrique.

Si le PM du Québec ne fait pas du transport collectif un succès personnel et qu’il ne lance pas rapidement de nouveaux projets, il échouera son legs.