Les banques canadiennes financent des montagnes de GES

Même si un rapport vient de révéler que la Banque de Montréal (BMO) finance l’équivalent de 3,5 fois les émissions GES du Québec, ses dirigeants soutiennent montrer la voie en matière de lutte aux changements climatiques.

«On essaye de tracer la voie pour les autres. [...] En 2019, on s’est mis des cibles et on progresse rapidement», prêchait Grégoire Baillargeon, nouveau président de BMO Groupe financier Québec, en marge d’une conférence la semaine passée.

Selon un rapport qui vient d’être publié par Oxfam-Québec et l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), les institutions de dépôt canadiennes ont financé l’équivalent de 1,9 milliard de tonnes de CO2 en 2020, soit 2,5 fois le poids carbone du Canada. Les quatre institutions bancaires québécoises – BMO, Banque Nationale, Desjardins, Banque Laurentienne – financent six fois les émissions GES du Québec.

Nécessité de transparence

«Spontanément, quand on pense émissions polluantes, on pense camions ou industries, explique Catherine Carron, porte-parole d’Oxfam-Québec. Mais pense-t-on à la responsabilité de ceux qui financent ces projets? Si on veut s’attaquer à la racine du problème, il faut s’attaquer à la racine de chaque projet polluant».

Or à l’heure actuelle, il n’existe de consensus ni sur la divulgation des informations ni sur leur calcul. Selon Mme Carron, c’est pourtant essentiel pour que les consommateurs puissent faire un choix éclairé.

«Si je vais m’acheter un sac de chips, j’ai la liste des ingrédients, j’ai l’information nutritionnelle pour savoir l’impact sur ma santé. Mais si je veux magasiner un produit financier, je n’ai aucune idée de l’impact sur la planète et les humains qui y habitent. Je n’ai pas l’information nutritionnelle», lance-t-elle.

Selon l’organisme, il faut accélérer la mise en œuvre du projet de loi S-243 présentement à l’étude au fédéral qui obligerait les banques à divulguer l’information de manière harmonisée. Il y a urgence pour accélérer la transition des banques, pense sa porte-parole. La mesure est déjà en place depuis 2020 dans l’Union européenne.

Des engagements à la traîne

Si toutes les banques canadiennes commanditent de nombreux projets émetteurs de GES, il est vrai que leurs cibles de réduction diffèrent.

Malgré une empreinte carbone conséquente, BMO se démarque en étant la seule banque canadienne à s’être donné une cible de réduction absolue de ses émissions GES financées pour 2030. Mais seulement de 30 %. Les Nations Unies exigent une réduction de moitié.

Parmi les autres banques privées canadiennes – RBC, CIBC, TD, Scotia, Banque Nationale, Banque Laurentienne –, aucune à ce jour n’a publié de cible de réduction absolue. Elles se placent donc encore plus en retard sur les objectifs édictés par l’ONU, pourtant essentiels pour limiter le réchauffement climatique à un niveau soutenable.

Desjardins n’a pas encore publié de cibles 2030, mais dit viser la carboneutralité dans les secteurs fortement émetteurs d’ici 2040, soit dix ans plus tôt que la norme du marché.