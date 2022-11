Les bénévoles des clubs sont en action

Même si dame Nature veut nous faire croire qu’il n’y aura pas d’hiver avec les belles températures qu’elle nous offre présentement, il ne faut pas rêver. Il y aura un hiver et une saison de motoneige. Les bénévoles des clubs sont présentement en pleine opération de préparation pour la mise en marche du réseau de sentiers.

« Les bénévoles sont en train de travailler à la préparation des sentiers. Avec un réseau aussi important que celui du Québec, avec 33 000 kilomètres de sentiers, c’est une charge de travail importante pour les bénévoles, d’expliquer Michel Garneau, responsable des communications à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. L’armée de 4500 bénévoles est à faire du débroussaillage, refaire des tabliers de pont et plus, afin que la saison se déroule bien pour les motoneigistes. C’est un immense chantier à la grandeur du Québec. »

Les bénévoles vieillissent. Il faut de la relève pour assurer la survie de la pratique de la motoneige dans les sentiers.

« On a des problèmes. L’âge moyen des bénévoles est à la hausse, d’expliquer l’expert. Il y a des gens qui quittent. Malheureusement, la relève n’est pas assez abondante. Nous lançons une invitation aux gens qui voudraient s’impliquer, de le faire auprès de leur club. Aussi, il y a des informations sur le site web de la Fédération, au www.fcmq.qc.ca. On y explique en quoi consiste le rôle d’un bénévole. Il est aussi certain que si une personne communique avec son club, elle comprendra vite que les bénévoles forment une grande famille. C’est aussi l’occasion de pouvoir côtoyer d’autres passionnés de la motoneige. »

Au cours de l’entrevue, l’expert a tenu à rappeler l’importance de se procurer son droit d’accès durant la prévente.

L’IMPORTANCE DE LA PRÉVENTE

« La plateforme pour l’achat des droits d’accès en prévente est ouverte depuis le 3 octobre. La période du rabais de 85 $ se termine le 9 décembre. Nous invitons les amateurs à agir rapidement afin d’éviter tous les problèmes techniques qui peuvent survenir dans les derniers jours. Souvent, des gens attendent à la dernière minute et le flot de demandes est tellement important que le système éprouve des problèmes. Pour encourager les amateurs à agir rapidement, nous avons de plus créé un concours pour le tirage de deux prix de 2000 $ chacun, qui se divisent en une carte Visa prépayée de 1500 $ et une carte-cadeau de 500 $ de nos amis d’ADM. »

L’achat des droits d’accès à l’avance assure aux clubs du financement rapide, en cette période de l’année où ils ont besoin d’argent.

« Les clubs ont véritablement de grosses dépenses en début de saison. Qu’on pense à l’achat du diesel nécessaire pour alimenter la machinerie. Aussi, ils doivent acheter leur signalisation ou encore débourser de bonnes sommes pour le débroussaillage. Toutes les dépenses encourues pour les travaux nécessaires pour lancer la saison se font actuellement. L’argent doit être remis aux clubs le plus rapidement possible. Avec les achats en ligne à l’avance, les sommes d’argent sont transférées dans leur compte de banque en dedans de quelques jours. »

La prévente permet aux motoneigistes d’épargner des sous et aux clubs d’avoir les sommes nécessaires à l’ouverture de la saison.

LA FÉDÉRATION AU SALON

Après deux ans de pandémie, les motoneigistes pourront enfin rencontrer les représentants de leur fédération, au Grand Salon de la motoneige et du quad, qui se déroule en fin de semaine.

« Nous allons être là pour rencontrer nos membres. Nous aurons sur place une équipe composée de représentants de tous les dossiers de la fédération. Les motoneigistes pourront en savoir plus sur la carte interactive, la réglementation en vigueur, le bénévolat et plus. Des magazines seront distribués. Venez nous rencontrer. C’est toujours plaisant de parler motoneiges. Aussi, plusieurs représentants(es) du monde du tourisme seront sur place. Les gens qui le voudront pourront commencer à planifier leurs sorties. Dans notre kiosque, nous aurons notre partenaire Intact Assurance qui offre la couverture de responsabilité civile incluse avec l’achat du droit d’accès. Ils sauront répondre à toutes les interrogations des amateurs en ce qui concerne leurs assurances. »

Alors, si vous désirez tout savoir sur ce qui se passera au cours des prochains mois dans le monde de la motoneige et aussi du quad, faites une visite au Grand Salon, qui se déroulera à compter de vendredi jusqu’à dimanche, au Centre de foires d’ExpoCité.

C’est une occasion unique de rencontrer une kyrielle d’experts qui sauront répondre à toutes vos interrogations.