Mont-Tremblant: maison au cœur de la forêt avec spa et vue sur la montagne

Ceux qui rêvent d’un havre de paix où se poser en nature seront certainement charmés par cette sublime propriété présentement à vendre à Tremblant.

La maison construite en 1990 se trouve au cœur de la forêt et offre une vue à couper le souffle de la nature environnante.

Courtoisie Martine Séguin et Nadine Campbell / Engel & Volkers

L’intérieur a été entièrement rénové afin d’y créer un espace de vie ouvert et lumineux. On y retrouve de belles grandes fenêtres et une cuisine conviviale.

Courtoisie Martine Séguin et Nadine Campbell / Engel & Volkers

La propriété de deux étages possède un total de trois chambres à coucher dont une se trouve au sous-sol. On y retrouve également une salle de bain complète ainsi qu’une salle d’eau.

Courtoisie Martine Séguin et Nadine Campbell / Engel & Volkers

À l’extérieur, la grande terrasse privée est un véritable terrain de jeu pour les adultes. Spa, coin feu, salle à manger extérieure... On s’imagine bien inviter quelques amis à y partager un bon verre de vin!

Courtoisie Martine Séguin et Nadine Campbell / Engel & Volkers

De plus, la vue est tout simplement incroyable.

Courtoisie Martine Séguin et Nadine Campbell / Engel & Volkers

C’est Nadine Campbell et Martine Séguin de Engel & Volkers Tremblant qui s’occupent de la vente. La propriété est affichée au coût de 785 000$.

Tous les détails ici.