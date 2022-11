Près du quart des adultes québécois ont acheté ou vendu de la cryptomonnaie

Près du quart (22 %) des adultes québécois ont déjà acheté ou vendu de la monnaie virtuelle, appelée aussi «cryptomonnaie», selon une enquête NETendances dévoilée mercredi par l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval.

• À lire aussi: Celsius fait l’objet d’une enquête dans 40 États américains

Les résultats de l’enquête indiquent que la proportion d’adultes québécois qui ont déjà acheté ou vendu de la monnaie virtuelle est de 43 % chez les répondants âgés de 25 à 34 ans et de 47 % chez ceux âgés de 35 à 44 ans.

La notoriété de la cryptomonnaie est plus forte chez les hommes (82 %), qui sont plus nombreux que les femmes (60 %) à connaître cette monnaie virtuelle.

Les adultes âgés de moins de 55 ans, les diplômés universitaires, tout comme ceux dont le revenu familial annuel total est de 100 000 $ et plus en savent davantage sur le sujet.

Plus de jeunes utilisent les applications mobiles bancaires

L’enquête révèle par ailleurs que la moitié (49 %) des adultes québécois qui possèdent des appareils mobiles ont utilisé au cours des 12 derniers mois l’application mobile de leur institution financière pour y déposer un chèque transmis à partir d’une photo.

L’utilisation du dépôt mobile est plus marquée chez les Québécois âgés de 25 à 44 ans, groupe dans lequel cette proportion atteint 65 %.De façon générale, quelque 45 % des Québécois utilisent le paiement mobile sur leur téléphone intelligent. Cet usage atteint 83 % chez les 18-24 ans, 74 % chez les 25-34 ans et 67 % chez les 35-44 ans.

Une majorité de répondants privilégie Internet pour consulter le solde de leur compte et faire des transactions (73 %), effectuer des opérations bancaires comme des paiements de factures et des virements (71 %), comparer les offres des institutions financières (60 %), faire l’achat ou la vente d’actions (54 %) ou encore pour acquérir une carte de crédit (50 %). Le sondage a été mené auprès de 1027 adultes entre le 4 et le 30 mai 2022.