Repêchage 2023 de la LNH: Zach Benson, un futur Martin St-Louis?

WINNIPEG | Connor Bedard monopolise l’attention des recruteurs et des médias en prévision du prochain repêchage. Cependant, il ne faut pas oublier les autres espoirs comme Zach Benson, qui a plusieurs points en commun avec un certain Martin St-Louis.

Malgré son petit gabarit (5 pieds 10 pouces et 159 lb), l’attaquant du ICE de Winnipeg a de bonnes chances d’être sélectionné parmi les dix premiers joueurs lors du prochain encan amateur. Ça fait longtemps qu’il attend ce moment.

À 17 ans, il en est déjà à sa troisième saison dans la Ligue de l’Ouest. Il vit bien avec la pression d’être scruté à la loupe par les recruteurs de la LNH à tous les matchs.

«C’est de la bonne pression, mentionne Zach Benson lors de notre passage à un entraînement du ICE, une des puissances dans la Ligue de l’Ouest. Je dois seulement conserver mes bonnes habitudes tout en me présentant à l’aréna avec le sourire.

«Je me concentre sur ce que je fais de mieux. Je veux présenter mes plus belles habiletés aux recruteurs.»

Il n’a pas de préférence pour l’identité de l’équipe qui jettera son dévolu sur lui.

«Peu importe l’équipe qui va me sélectionner, je serai heureux. Ça sera irréel. Étant donné que j’ai grandi au Canada, c’est sûr que ce serait excitant d’évoluer dans un des sept marchés canadiens. Les amateurs sont passionnés.»

Une intelligence supérieure

Lorsqu’on parle de Benson à son entraîneur, le premier compliment vient rapidement.

«J’en suis à ma sixième année comme entraîneur dans le junior et Zach est le joueur le plus intelligent que j’ai dirigé, analyse James Patrick. Il me fait un peu penser à Martin St-Louis. Il est petit, mais sa façon de voir le jeu compense amplement.

«Il a de bonnes mains et il est agile avec ses pieds. Il joue bien dans les deux sens de la patinoire. Il utilise bien son bâton pour construire ou briser des jeux.»

Avec un joueur aussi complet sous la main, Patrick est en mesure de l’utiliser à toutes les sauces.

«Il est mon meilleur joueur en désavantage numérique, précise-t-il. Il fait bien les petits détails. C’est un bon patineur, mais j’ai l’impression qu’il sera encore meilleur dans quelques années alors qu’il aura pris quelques livres. Il sera plus explosif.»

Des exemples de choix

Benson n’a pas à chercher bien loin pour obtenir des conseils pour attaquer son année de repêchage. Ses coéquipiers Matthew Savoie et Conor Geekie ont été repêchés au premier tour du dernier encan de sélection de la LNH.

«Zach a vu la façon que Matt et Conor ont géré leur année de repêchage. Il a pu les voir lorsqu’ils avaient de l’attention médiatique ou lors de leurs conversations avec les recruteurs. C’est sûr que ça va l’aider.

«Tout ce qui compte, c’est ce que tu fais sur la glace. Je veux qu’il s’amuse. Le reste va suivre.»

Le principal intéressé tente aussi de suivre les conseils de Peyton Krebs avec qui il a joué à ses débuts dans la WHL.

«Son éthique de travail était tout simplement incroyable, souligne Benson. Après tous les matchs, il m’a appris à m’entraîner même si j’étais fatigué. Il m’a toujours dit que ça allait m’aider pour ma saison, mais aussi pour mon futur.»

Bedard, une vieille connaissance

Photo courtoisie WHL, Keith Hershmiller

WINNIPEG | Le hockey est un petit monde. Zach Benson a joué une partie de son hockey mineur avec Connor Bedard en Colombie-Britannique.

Les deux attaquants se connaissent très bien. Malgré toute l’attention qui est portée vers Bedard depuis deux ans, Benson ne se sent pas complexé. Par contre, on est en mesure de voir son côté compétitif ressortir un peu.

«Il a toujours eu un talent spécial, explique l’athlète de 17 ans. Tout le monde parle de lui depuis qu’il est âgé de 6 ans. Il est incroyable.

«J’adore jouer contre les Pats de Regina pour l’affronter. Chaque fois que tu es sur la patinoire avec lui, tu veux gagner ta présence.»

Benson a du caractère sur et à l’extérieur de la patinoire. La présence de Bedard le force à devenir un meilleur joueur.

«Zach connaît bien Connor et il sait à quel point il est bon, indique James Patrick. Il sait comment il doit se comparer à lui. Il veut devenir le meilleur.

«Dans sa tête, il sait qu’il peut faire le même type de choses que Bedard sur une patinoire. Zach a confiance en ses moyens, mais il a aussi un ego.

«Il est très compétitif. Il veut prouver qu’il est bon. Il veut en mettre plein la vue aux recruteurs tous les soirs.»

Des manèges au hockey

Fait intéressant sur Benson: sa famille est propriétaire d’une compagnie qui organise des foires et des carnavals un peu partout dans l’Ouest canadien.

L’entreprise West Coast Amusements est basée à Chilliwack, en Colombie-Britannique.

«J’ai grandi dans une famille qui n’avait pas vraiment de tradition dans le hockey autre que celle de l’écouter en famille. J’ai commencé à patiner à l’âge de 3 ou 4 ans. Je jouais aussi au hockey dans la rue et au roller-hockey. J’adorais cela.»