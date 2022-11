Si j’étais à la place de Sophie Brochu

La PDG d’Hydro-Québec devrait carrément mettre fin à l’octroi des contrats de formation de L’effet A qui sont accordés à l’entreprise de son conjoint, John Gallagher.

Mes collègues Francis Halin, Marie Christine Trottier et Charles Mathieu rapportaient hier qu’Hydro-Québec avait acheté des contrats de L’effet A pour une somme de 250 000$ depuis la nomination en avril 2020 de Mme Brochu à la tête de la société d’État.

Hydro-Québec aura beau dire que «Sophie Brochu n’est intervenue d’aucune manière susceptible de favoriser L’effet A, ces décisions n’ont jamais relevé d’elle», ça sent l’apparence de conflit d’intérêts, n’en déplaise aux bonzes d’Hydro.

Pour sa défense, Hydro-Québec rajoute que la société «inscrit des participantes à L’effet A depuis 2016, alors qu’Éric Martel était PDG».

En quoi l’octroi de 87 contrats à L’effet A durant les 5 années de règne de M. Martel justifie-t-il l’octroi de 134 contrats sous Mme Brochu, qui est en poste depuis 2 1⁄2 ans?

Le contexte est complètement différent. Éric Martel n’a aucun lien avec L’effet A du conjoint de Sophie Brochu. Ce qui n’est évidemment pas le cas de la PDG d’Hydro.

BROCHU, LEADER DE L’EFFET A

Pour vous montrer à quel point Hydro-Québec et sa PDG se sont elles-mêmes peinturées dans le coin, voici le lien entre Mme Brochu et L’effet A que l’on rapporte sur le site de la société d’État, sous le chapeau «Gouvernance», là où on y présente les membres du conseil d’administration et de la haute direction.

Après avoir élaboré le vaste curriculum vitae de Mme Brochu, Hydro-Québec se permet de vanter le lien entre sa PDG et la compagnie de son conjoint: «De plus, précise-t-on, elle agit à titre leader de L’effet A, initiative ayant pour but de favoriser la présence des femmes à tous les niveaux des organisations.»

Aucun doute sur cette affirmation qu’elle «est leader de l’effet A»: la PDG d’Hydro a même effectué une formation «Masterclass 30 jours avec Sophie Brochu» qui a rapporté jusqu’à présent près de 50 000$ à la compagnie de son conjoint.

HYDRO ACHÈTE SA «MASTERCLASS»

Qui plus est, mes collègues Halin, Trottier et Mathieu rapportaient hier que Mme Brochu a elle-même «animé» des formations achetées par Hydro. Rien de moins.

En effet, sept employés d’Hydro-Québec ont suivi en 2021 le «Masterclass 30 jours avec Sophie Brochu», offert par L’effet A, pour une facture totale de 4595$.

Convenons qu’Hydro pousse le bouchon un peu loin avec le «Masterclass 30 jours avec Sophie Brochu» de L’effet A!

Mais... Y’a rien là pour Hydro. «La gouvernance de notre organisation et les règles d’éthique sont solides, ce n’est pas vrai qu’on va priver des femmes de formations pertinentes pour leur développement professionnel que ce soient celles de L’effet A ou d’autres».

LES VICE-PRÉSIDENCES

Les participantes-gestionnaires qui ont suivi la formation «Défi 100 jours L’effet A», de la compagnie du conjoint de Mme Brochu, proviennent des

des diverses vice-présidences et autres unités administratives d’Hydro.

Le coût par participante s’élève généralement à 2250$.

Les vice-présidences les plus «attirées» par L’effet A sont: Technologies de l’information et des communications, Ressources humaines, Gestion Risques, Planification/stratégies/expertises, Communications/affaires gouvernementales et autochtones.

Et du côté des autres unités administratives d’Hydro-Québec, les participantes provenaient, entre autres, du Groupe «Affaires corporatives, juridiques et gouvernance»; de Hydro-Québec Distribution et Services partagés, Hydro-Québec TransÉnergie, Hydro-Québec Innovation Production, Hydro-Québec Production.

CODE DE DÉONTOLOGIE

En vertu de l’article 5.4.2 «Conflit d’intérêts – Intérêts incompatibles», du CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE des administrateurs et des dirigeants d’Hydro‐Québec, l’Administrateur ou le Dirigeant «doit éviter de se trouver dans une situation où lui ou une Personne liée pourrait tirer profit, directement ou indirectement, d’une situation ou d’une Transaction impliquant la Société».

En tant que «Leader de L’effet A», Sophie Brochu doit exiger d’Hydro-Québec de cesser d’acheter les formations offertes par l’entreprise de son conjoint.

Point à la ligne.