Spectacle Heroes/Bowie/Berlin : annulation de la tournée européenne

Dur coup pour le spectacle québécois Heroes/Bowie/Berlin : la tournée européenne de cet hommage aux albums que David Bowie a créés lorsqu’il vivait dans la capitale allemande a été annulée en raison d’une vente de billets décevante.

Dans un courriel transmis au cours des derniers jours aux détenteurs de billets, les producteurs européens du spectacle ont indiqué que « malgré les efforts déployés par les équipes de production, la tournée Heroes/Bowie/Berlin 1976-80 n’a malheureusement pas trouvé le succès espéré auprès du public », ce qui entraine l’annulation de toutes les dates outre-Atlantique en 2022 et 2023.

Le spectacle, imaginé et créé par le metteur en scène et producteur québécois Claude Larivée, devait d’abord être présenté à Bruxelles et Paris, les 10 et 12 novembre. À compter du 4 février 2023, quinze autres dates en France et une en Suisse étaient à l’horaire.

Selon M. Larivée, un ensemble de facteurs paralyse l’achat de billets dans le milieu du spectacle présentement en Europe.

« On y retrouve les mêmes enjeux qu’à l’international pour ramener le public en salle, mais amplifiés par les grèves, l’inflation, le contexte économique difficile, la crise de l’énergie, la guerre en Ukraine », a-t-il indiqué par courriel, au Journal.

Sur pause

Claude Larivée, qui avait l’ambition de présenter son bébé en Asie et aux États-Unis, ne baisse pas les bras.

Le spectacle, dit-il, a été mis sur pause « le temps que la situation s’améliore et qu’on puisse le présenter de l’autre côté de l’Atlantique. »

Axé autour des albums Low, Heroes et Lodger du Thin White Duke, Heroes/Bowie/Berlin est une production à grand déploiement mettant en scène huit musiciens et trois chanteuses.

Claude Larivée avait fait le pari de ne pas choisir un homme pour remplacer David Bowie afin d’éviter les comparaisons.

Lors de sa première à Montréal, en avril 2022, Loryn Taggart, Gabriella et Élisabeth Gauthier-Pelletier s’échangeaient le micro. Lors de son passage à Québec, en juin, Éléonore Lagacé avait pris la place de Gauthier-Pelletier.