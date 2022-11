Télétravail chez les fonctionnaires: «On ne fera pas du mur-à-mur», soutient LeBel

L’option du télétravail ne pourra pas être constamment offerte aux fonctionnaires qui souhaiteraient éviter le trafic dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de maintenir le service à la population, a fait valoir la présidente du Conseil du trésor et ministre de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel.

Ce sont près de 500 fonctionnaires qui sont touchés directement par les travaux du tunnel qui se sont intensifiés depuis lundi matin, rendant difficiles les déplacements entre Montréal et la Rive-Sud.

«Ces fonctionnaires-là en grande partie font déjà du télétravail trois jours par semaine, selon la politique-cadre du Conseil du trésor», a affirmé Mme LeBel en entrevue mercredi à QUB radio.

«Ceux qui ne font pas du télétravail actuellement sont ceux dont la présence au bureau est incontournable pour rendre le service à la population. Donc si le télétravail était possible pour ces emplois-là, il aurait déjà été offert», a-t-elle ajouté.

La ministre a cependant assuré suivre la situation de près et que des assouplissements pourraient être envisagés selon les différentes périodes de travaux. Des scénarios de mi-journées de travail ou encore la relocalisation d’équipes complètes sur la Rive-Sud pourraient donc être mis en place.

«Ce ne sera pas du mur-à-mur et on ne décrétera pas cinq jours de télétravail pour tout le monde ou bien d‘autres mesures, on va regarder ça à la pièce», a soutenu Mme LeBel.

«Le tunnel on est parti pour quelques années, donc il faut trouver des solutions qui sont pérennes», a-t-elle précisé.