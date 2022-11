Tunnel : plus de congestion pour les automobilistes de l’est

Les usagers de la route qui veulent accéder au tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine en provenance de l’est de Montréal sont ceux qui doivent le plus s’armer de patience alors que le temps d’attente dans le trafic descend rarement en bas de 50 minutes tout au long de la journée.

«Je vous confirme qu’on est tout à fait conscients que quand on vient par exemple de Repentigny ou de l’est de Montréal et qu’on veut aller sur la rive-sud, ce sont des temps de parcours qui sont plus longs», reconnait Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec, en entrevue avec le Journal.

La bretelle pour accéder à l’autoroute 25 sud depuis la métropolitaine en direction ouest semble frustrante pour les usagers de la route qui ont été nombreux à exprimer leur frustration à Radio Circulation 730 AM ce matin.

Cette bretelle qui ne comprend qu’une voie cause un effet d’entonnoir qui fait grimper les temps de parcours pour accéder au tunnel, même bien à l’extérieur des heures de pointe.

Par exemple, à 13h35, le du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ) calculait qu’un usager à cet endroit mettrait 61 minutes à se rendre au tunnel.

Intervention de la police

La Sûreté du Québec a même dû intervenir aujourd’hui à cet endroit car des automobilistes impatients posaient des risques d’accident.

«On nous a fait remarquer qu’il y avait certains comportements qui étaient parfois dangereux entre autres quand on vient de la 40 ouest pour rejoindre la 25 sud», fait savoir Sarah Bensadoun, porte-parole DU MTQ.

À la demande du corps policier, le MTQ a fait installer au cours des dernières heures des glissières de sécurité afin de prévenir ces manœuvres hasardeuses.

À court terme, «aucun autre changement» de configuration n’est prévu à cette intersection entre les deux autoroutes, précise Mme Bensadoun.

Plus corsé, mais moins que prévu

Dans l’ensemble, l’effet du chantier du tunnel s’est davantage fait sentir aujourd’hui que dans lors des premiers jours, estime Daniel Evans, animateur à Radio Circulation.

«Comme ce matin, il y a plus de circulation et ça parait, dit-il en décrivant l’heure de pointe du retour à la maison. Malgré tout, on s’attendait à avoir plus de trafic que ça. C’est sûr que des gens ont changé leurs habitudes», nuance-t-il.