Dans «Love Again»: Céline Dion sur grand écran dès mai prochain

C’est en mai prochain qu’on pourra finalement voir le premier film de Céline Dion sur grand écran.

«Love Again» sera projeté dans les salles obscures d’Amérique du Nord à compter du 12 mai 2023. Dans cette comédie romantique, la chanteuse québécoise partage la vedette avec Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan et Russell Tovey.

Selon le synopsis, une jeune femme essaie d'apaiser la douleur de la mort de son fiancé en envoyant des textos romantiques à son ancien numéro de téléphone portable et établit une connexion avec l'homme auquel le numéro a été réattribué.

Céline, qui est en pause depuis plusieurs mois de son spectacle à Las Vegas et qui a dû annuler des représentations de tournée en raison de spasmes musculaires persistants, doit aussi interpréter des chansons sur la trame sonore du long métrage écrit et réalisé par Jim Strouse. Avant d'être intitulé «Love Again», le film avait pour titre «Text for you».

Le tournage s’est terminé au début de 2021 à Londres. L’histoire est tirée d’un film allemand de 2016, «SMS für Dich», adaptée pour le public américain.