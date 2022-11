Une possible absence à long terme pour Ondrej Palat

L’attaquant Ondrej Palat, que les Devils du New Jersey ont acquis cet été, a été opéré mardi à l’aine et sera à l’écart pour une durée indéterminée.

Le Tchèque a raté les trois dernières parties des siens, lui qui a inscrit trois buts en six rencontres cette saison. Les Devils n’ont pas précisé le nombre de semaines pendant lesquelles le joueur de 31 ans sera sur la touche.

L’organisation du New Jersey s’était réjouie d’accueillir Palat dans ses rangs, qui a remporté deux coupes Stanley avec le Lightning de Tampa Bay au cours des dernières années. Même s’il ne sera plus sur la patinoire, l’ailier continuera de faire preuve de leadership.

«Il sera encore dans l’entourage. Il était même ici dans les derniers jours et je crois que ses qualités de meneur dans le vestiaire, même s’il ne joue pas, les gars pourront s’appuyer dessus», a indiqué mardi l’entraîneur-chef Lindy Ruff.

Sur une lancée

Les Devils ont d’ailleurs remporté leurs quatre plus récents duels, blanchissant au passage l’Avalanche du Colorado, vendredi. Si Jesper Bratt et Jack Hughes ont continué de porter l’attaque sur leurs épaules, de jeunes attaquants comme Fabian Zetterlund et Dawson Mercer tenteront d’en profiter pour mériter davantage de responsabilités.

«Nous continuons à composer avec ça de la même façon que nous le faisions déjà. Je crois que quelques-uns de nos jeunes gars ont bien pris sa place», a reconnu Ruff.

«C’est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous, mais d’un autre côté, ça donne des occasions aux nouveaux joueurs, a rappelé le capitaine Nico Hischer. Nous sommes une équipe. [...] Il regarde encore nos matchs, il nous envoie des messages textes. Il fait encore partie du groupe et nous essaierons de nous battre pour lui. Nous lui souhaitons une remise en forme rapide.»

L’an dernier, Palat a amassé 49 points en 77 matchs de saison régulière. C’est en séries éliminatoires qu’il a fait le plus de dégâts en étant le deuxième meilleur pointeur du Lightning avec 21 points en 23 matchs.