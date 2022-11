Vous ne prononciez pas «Adele» de la bonne façon

Comment vous sentirez vous si des millions de personnes prononçaient votre nom de la mauvaise façon ? Les fans de la chanteuse britannique Adele ont fait face à cette révélation troublante lors de l'émission Happy Hour with Adele, diffusé la semaine dernière.

«Vous avez prononcé mon nom parfaitement», s'est étonné l'artiste en réponse à la question d'une admiratice. Cette dernière l'a interpelée en l'appelant «Uh-dale» plutôt que «Uh-dell».

Capture d'écran YouTube (Happy Hour with Adele)

Rappelons que la superstar du Royaume-Uni a battu des records avec son dernier album 30. Le vidéoclip de la chanson Easy On Me, tourné au Québec et réalisé par Xavier Dolan, est en nomination aux American Music Awards.

- Avec les informations de CNN