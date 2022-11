COLAGROSSO TRAPANI

Serafina



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Serafina Colagrosso Trapani, à Dollard-des-Ormeaux le 30 octobre 2022.Épouse adorée des 63 dernières années de Michele Trapani, elle laisse également dans le deuil ses enfants Gaetano, Anna (Tony) et Josie, ses petits-enfants Michael, Sara (Ryan), Mimi (Omar), Samantha (Shaun), Tommy (Amanda), Katia et Zackary, ses arrière-petits-enfants Jace, Blake, Braxton et Aura, sa soeur Maria Colagrosso Napoli, son beau-frère Calogero Napoli, ses belles-soeurs Anna Trapani et Lilla Trapani, ses nièces et neveux, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Les visites auront lieu à lale vendredi 4 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le samedi matin à partir de 9h. Les funérailles auront lieu en l'église Marie-Reine-de-la-Paix (11075 Boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6) à 11h, suivies de l'enterrement aux Jardins Commémoratifs Rideau à 13h.En lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient grandement appréciés.