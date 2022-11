Aucun complexe pour les Canadiennes

À l’aube de disputer la demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin à XV, le Canada n’est aucunement intimidé à l’idée de se frotter à l’Angleterre qui est l’équipe favorite du tournoi et qui connaît une séquence de 29 victoires consécutives.

Dans une reprise de la finale de 2014 qui s’était soldée à l’avantage des Anglaises par la marque de 21 à 9, les deux rivaux croiseront le fer vendredi soir à Auckland en Nouvelle-Zélande avec comme enjeu une place pour la rencontre ultime.

L’autre demi-finale opposera la Nouvelle-Zélande à la France. Les quatre équipes du carré d’as occupaient les quatre premiers échelons du classement mondial avant le début des hostilités le 8 octobre.

Fort d’un parcours parfait dans la phase de groupe avec trois victoires et d’un gain face aux États-Unis en quart de finale, les Canadiennes assurent ne souffrir d’aucun complexe face à leurs adversaires qui occupent le premier rang mondial, même si leur dernière victoire contre elles remonte à 2016. Le Canada présente une fiche de trois gains, 29 défaites et un verdict nul contre l’Angleterre.

Prévisible

« Nous sommes zéro impressionnés, a lancé l’entraîneur-chef, Kevin Rouet, d’entrée de jeu. Les Anglaises ont des faiblesses partout. Nos filles sont plus athlétiques et sont meilleures après le contact. Les filles sont très confiantes et elles n’ont rien à perdre. On se prépare et on s’entraîne pour ce match contre l’Angleterre. »

Rouet reconnaît des forces indéniables aux Red Roses, mais estime qu’elles sont très prévisibles et préconisent le même style de jeu, peu importe leurs adversaires.

« Les Anglaises sont solides en mêlées, en touches et au jeu au pied, a-t-il souligné. Elles pensent qu’elles sont les meilleures au monde, mais notre style de jeu est difficile pour elles. Parce qu’elles sont prévisibles et ne changent jamais de style, ça ne veut pas dire qu’elles sont faciles à défendre. »

Karen Paquin abonde dans le même sens. « C’est facile de savoir ce qu’elles vont faire, a souligné la joueuse par excellence du match quart de finale. Elles ne sont pas habituées à ne pas être en mesure de monter le terrain. Notre rôle sera qu’elles n’avancent pas et de limiter les dommages. Parce qu’elles ont un bon jeu au pied, il faudra leur mettre de la pression. »

Adaptation

Si le Canada est bien au parfum de ce qui les attend, Rouet croit que les Anglaises ne savent pas à quoi s’attendre de leurs adversaires.

« Nous n’avons pas du tout joué de la même façon lors de nos quatre parties, a-t-il expliqué. On s’adapte en fonction de chaque équipe. Nous ne sommes pas la même équipe depuis trois semaines. On s’améliore à chaque partie. C’est beau de voir l’évolution.

« Contrairement à nos principales rivales, on n’a jamais l’opportunité d’enchaîner des parties comme on le fait actuellement, de poursuivre l’ancien entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval. On a atteint nos objectifs jusqu’à présent en présentant un jeu de qualité. »

Depuis la centralisation de l’équipe canadienne à Vancouver en prévision de la Coupe du monde, les deux rivaux ne se sont pas affrontés.

Similitudes avec 2014

Paquin trace des similitudes avec la Coupe du monde de 2014 alors que le Canada avait causé une surprise en écartant la France sur sa pelouse pour atteindre la finale contre l’Angleterre.

« À l’époque, personne ne croyait que nous pouvions gagner contre la France, a souligné celle qui dispute sa troisième Coupe du monde. L’Angleterre mise sur une très bonne équipe et occupe le premier rang au monde, mais n’a marqué qu’un essai contre la France en match de pool dans une victoire de 13 à 7. Il faudra exploiter leurs faiblesses et miser sur nos forces. »