BCE: un bénéfice net en baisse au troisième trimestre

Le géant des télécommunications Bell Canada a accusé une baisse de son bénéfice net au troisième trimestre de son exercice financier de 2022 par rapport au même trimestre de l’année passée.

La maison-mère de Bell a enregistré ce trimestre un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 715 millions $, ou 0,78 $ par action ordinaire, soit une baisse de 6 %. Au troisième trimestre 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires était de 757 millions $, ou 0,83 $ par action ordinaire.

Une croissance de 3,2 % des produits des activités ordinaires consolidés a aussi été enregistrée ce trimestre. L’entreprise a également dû faire face à des pressions sur les coûts liés aux tempêtes et à l'inflation.

«La dévastation causée par l'ouragan Fiona a souligné le rôle qu'occupent nos réseaux dans le quotidien des Canadiens. L'équipe Bell a travaillé sans relâche dans des conditions difficiles afin de rétablir le service pour les personnes sinistrées, et ces travaux se poursuivent», a déclaré jeudi par communiqué Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada.

L’entreprise a cependant enregistré une hausse de 36,3 % d’abonnés, la plus élevée en 17 ans.

«Bien que les dommages causés à nos infrastructures soient sans précédent, cette situation a confirmé que notre programme d'accélération des dépenses d'investissement visant à construire et à étendre des réseaux de fibre optique et sans fil fiables dans l'ensemble de notre zone de couverture demeurait l'approche appropriée pour nos clients», a ajouté M. Bibic.