CBS et son ex-patron devront payer 30 millions $ après une affaire d'abus sexuel

La chaîne de télévision américaine CBS, propriété du groupe Paramount, et son ancien patron Leslie Moonves devront payer 30,5 millions $ après un accord avec la justice new-yorkaise pour solder une affaire de délit d'initié liée à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuels.

«En vertu de l'accord conclu aujourd'hui, CBS doit verser 28 millions $, dont 22 millions seront reversés à ses actionnaires et 6 millions» pour «renforcer les mécanismes de signalement et d'enquête sur les plaintes pour harcèlement et agression sexuelle», a annoncé la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, dans un communiqué.

L'ancien PDG de la chaîne, Leslie Moonves, qui avait été évincé en septembre 2018 après des accusations d'abus sexuels, doit payer lui 2,5 millions $ aux actionnaires de CBS.

D'après la procureure, l'enquête de ses services montre que «CBS et ses hauts dirigeants étaient au courant des multiples allégations d'agression sexuelle portées contre M. Moonves et qu'ils ont intentionnellement dissimulé ces allégations aux régulateurs, aux actionnaires et au public pendant des mois,» tandis qu'un autre cadre supérieur «a vendu des millions de dollars d'actions CBS dans les semaines précédant la publication des accusations».

Leslie Moonves avait été accusé par douze femmes au total de harcèlement et d'agression sexuelle, dans deux articles-fleuves publiés en juillet et septembre 2018 par le magazine New Yorker.

La procureure accuse notamment un capitaine de police de Los Angeles d'avoir renseigné un cadre dirigeant de CBS dès novembre 2017 qu'une plainte venait d'être déposée par une victime contre Leslie Moonves. L'information aurait ensuite été partagée auprès d'autres dirigeants de la chaîne.

«Nous sommes heureux de résoudre cette affaire concernant des événements de 2018 (...) sans aucune admission de responsabilité ou d'acte répréhensible», a réagi Paramount dans une déclaration citée par plusieurs médias américains. Selon le groupe, l'affaire «ne concerne en aucun cas l'entreprise actuelle».