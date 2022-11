Le Rouge et Or « n’a pas joué à la hauteur de ce [qu’il] est capable de jouer », et il y aura assurément un changement de ton en fin de semaine.

• À lire aussi: Intenses à souhait

Les mots sont ceux du demi défensif Francis Bouchard. Il n’a pas exactement parlé de changement de ton, mais c’est ce qu’on pouvait deviner à travers ses propos. Le joueur de deuxième année est certain que lui et ses coéquipiers peuvent jouer de façon « plus intense ».

« Je suis convaincu que ça va se régler cette semaine avec les séries qui commencent », tranche Bouchard, qui a raté une bonne partie de la saison à la suite d’une blessure à l’ischiojambier survenue lors du camp d’entraînement.

Il a retrouvé le terrain lors du deuxième match contre Montréal, le 16 octobre, jour de son anniversaire.

Content d’être sur le terrain

« C’est sûr que ça fait du bien [d’être de retour]. J’attendais ça depuis mon engagement à Laval, début 2020. On a eu l’année COVID, je n’ai pas joué. Ensuite, 2021, j’ai été blessé presque toute la saison. Je suis revenu jouer sur les unités spéciales en fin de saison. Cette année, j’arrive et je manque sept-huit semaines », rappelle-t-il.

« Je suis content d’être sur le terrain. Ce n’est pas la motivation qui manque. Je vais jouer fort sur le terrain. »

Samedi dernier, l’athlète de 23 ans s’est d’ailleurs signalé avec une interception aux dépens d’Olivier Roy, à la toute fin du troisième quart. Un gros jeu qui a assurément « fait du bien ».

« Nos entraîneurs font un bon travail de faire les bons appels et mon travail c’est d’exécuter. C’est pour ça que j’étais sur le terrain. J’ai pu faire un gros jeu. [...] Quand je suis sur le terrain, il faut que je fasse les jeux », enchaîne-t-il.

Un gros trio à surveiller

Le produit du Campus Notre-Dame-de-Foy ne le cache pas : il faudra porter une attention particulière au gros trio de receveurs des Stingers, composé de Jeremy Murphy, Jaylan Greaves et Jacob Salvail.

À eux trois, ils ont amassé 230 verges par la voie des airs la semaine dernière. Les Stingers ont terminé le duel avec 325 verges d’attaque nettes.

« Je pense que les trois sont d’excellents receveurs. Jeremy Murphy est un très, très bon receveur et je pense qu’on est capables quand même de faire de bonnes choses contre lui et l’arrêter. Il va falloir être là, mentalement et physiquement. C’est un trio très explosif. »

Le couteau entre les dents

« C’est la vraie saison qui commence. On ne veut pas que ça finisse cette semaine et on va mettre tous les efforts là-dedans. »

Au bout du fil, l’entraîneur-chef Brad Collinson est bien conscient du défi qui attend son équipe. Renverser le Rouge et Or sur son terrain pour obtenir une place en finale s’annonce tout sauf une balade dans le parc. Les Stingers ont perdu leurs 12 derniers duels en séries contre l’Université Laval et leur ont accordé 97 points cette saison, un sommet parmi les quatre rivaux du Rouge et Or.

C’est pourquoi ses joueurs devront aborder ce match avec le couteau entre les dents s’ils veulent espérer en sortir vainqueurs. « Ce n’est pas évident de jouer contre une équipe back to back. Ils sont bien coachés l’autre bord. Je sais qu’ils vont être prêts. »

Pas là pour participer

Pour s’inspirer, Brad Collinson regarde les deux derniers matchs des siens. Une victoire de 37 à 30 contre les Redbirds de McGill et une défaite de 37 à 24 contre le Rouge et Or. Dans le cas de ce dernier match, les Stingers ont été dans le coup une bonne partie de la rencontre.

Mais même si ses joueurs ont pu mettre un doute dans la tête de leurs futurs adversaires, Collinson n’en a que faire. « De mettre le doute dans la tête de Laval, c’était pas le plan du tout. On joue cette game-là pour gagner, pas pour mettre le doute dans les têtes des autres, pas pour participer. »

Il y a quand même eu beaucoup de positif pour le dernier duel de la saison. Le pilote des Stingers le sait bien et il ne se fait pas prier pour les énumérer : de l’énergie, de la compétitivité et de bons jeux réussis, dit-il. Mais, au bout du compte, c’est une défaite de plus au classement.

« Il y a eu du bon, mais à la fin de la journée, c’est une défaite. On ne va pas célébrer les défaites. On ne va pas célébrer les victoires morales, honnêtement. Les joueurs travaillent trop fort pour [se satisfaire] d’une victoire morale. »

Éliminer les erreurs

Il faudra par ailleurs trouver un moyen de ralentir Arnaud Desjardins. Samedi dernier, il a réussi 29 de ses 41 passes pour des gains de 450 verges.

« Il faut qu’on corrige des affaires. Ils ont eu quand même beaucoup de verges en attaque. Il faut serrer la vis un peu pour être sûr d’éliminer les erreurs qu’on a faites. On a eu une couple d’erreurs d’assignation. Les gars voulaient trop en faire, ils n’ont pas fait leur job. Mais ça arrive dans un match quand tu roules 60-70 jeux. Pour battre une équipe comme Laval, faut que tu sois parfait », précise l’entraîneur-chef des Stingers.