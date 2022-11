Cyberattaques: les Russes à l’offensive

Au moment où les États-Unis craignent une frappe nucléaire de la Russie, une firme française de cybersécurité est sur les dents et fait tout ce qu’elle peut pour bloquer les attaques de pirates russes, qui bondissent avec la guerre.

• À lire aussi: Cyberattaques: payés 150 000$ par an pour être des «pirates éthiques»

• À lire aussi: Le nombre de cyberattaques pour des rançons explose dans les PME

• À lire aussi: Des risques bien trop sous-estimés

« Les hôpitaux et les grosses entreprises de l’aéronautique et du spatial sont attaqués par les Russes », affirme d’une voix posée Thierry Roux, cofondateur et président de la firme de cybersécurité française Great-X, abordé au Forum International de la Cybersécurité (FIC), plus tôt cette semaine.

En mai dernier, Le Journal avait révélé qu’Hydro-Québec est une cible de choix pour la Russie parce que son réseau est interconnecté avec celui des Américains. Or, en Europe, les attaques fusent déjà et sont sévères.

Cellule de crise

Thierry Roux, président de Great-X

D’après Thierry Roux, les pirates russes ne s’attaquent pas seulement aux Thales et Airbus, mais aussi aux établissements de santé, qui paient un lourd tribut.

« Les gens ne s’attendaient pas à des attaques aussi violentes avec des demandes de rançons », a-t-il dit.

Quand les grandes sociétés sont visées, elles contactent l’équipe de M. Roux, qui a une dizaine d’experts de haut niveau pour cerner la menace.

« Ils nous appellent pour entraîner leur équipe de crise à répondre aux attaques russes », poursuit le docteur en génie de l’Université de la Californie.

« On est de l’autre côté de l’Atlantique, alors on est beaucoup plus sensibles aux attaques russes », conclut-il, avant de s’éclipser vers une rencontre privée.

– Avec la collaboration d’Anne-Caroline Desplanques