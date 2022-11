Dans l’univers de Pink Floyd

Pink Floyd est de « retour » à Montréal. Dans une conférence de presse très courue jeudi matin, qui mettait en vedette le batteur du groupe, Nick Mason, et le directeur artistique, Aubrey Powell, on a donné le coup d’envoi à l’exposition ultime sur le groupe : Pink Floyd – Their Mortal Remains.

Photo Chantal Poirier

Ayant vu le jour à Londres en 2017, cette exposition sur la légendaire formation britannique s’amène à Montréal. La ville est à jamais reliée à Pink Floyd avec l’album The Wall, que Roger Waters avait imaginé après un concert au Stade olympique.

En tout, ce sont plus de 350 artefacts et objets sur le groupe qui sont présentés en ordre chronologique à l’Arsenal art contemporain. « C’est l’endroit presque parfait pour tenir cette exposition, car il y a beaucoup d’espace », a dit le designer Aubrey Powell, reconnu pour avoir conçu les célèbres pochettes de The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here.

Durant la visite, on peut y voir les musiciens Nick Mason, Roger Waters et Richard Wright alors qu’ils étaient étudiants en architecture à Londres, en 1962. C’est après avoir recruté Roger « Syd » Barrett, deux ans plus tard, qu’ils commencent à faire de la musique ensemble. Barrett suggère le nom du groupe, The Pink Floyd, en l’honneur de deux musiciens blues : Pinkney « Pink » Anderson et Floyd « Dipper Boy » Council.

Phénomène planétaire

Après les années Barrett, on suit le groupe dans sa montée en popularité avec les albums The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here. Phénomène planétaire, Dark Side s’est vendu à 46 millions d’exemplaires dans le monde. Il y a 7000 exemplaires encore vendus chaque semaine aujourd’hui. L’album a été plus de 18 ans au classement Billboard 200 !

Dans l’exposition, on peut entendre les musiciens raconter comment ils ont créé ces chefs-d’œuvre. On y explique aussi comment Aubrey Powell, avec sa boîte Hipgnosis, a conçu les pochettes, en compagnie de Storm Thorgerson.

Photo Chantal Poirier

« Quand j’ai fait ma présentation pour Dark Side of the Moon, j’avais apporté une douzaine d’idées, a raconté Powell jeudi à l’Arsenal. Je les ai affichées sur le mur. Quand les musiciens l’ont vue (l’image avec un prisme qui diffracte la lumière), ils ont tous dit : c’est celle-là ! Mais on n’avait aucune idée que ça deviendrait un symbole aussi iconique. »

Disponible en audioguide, cette exposition est un incontournable pour quiconque aime Pink Floyd. Tous les éléments iconiques associés au groupe y sont, dont le fameux cochon rose de la pochette Animals et les deux immenses statues de la pochette de The Division Bell.

Pink Floyd L’Exposition : Their Mortal Remains est présentée à l’Arsenal art contemporain de Montréal jusqu’au 31 décembre. Pour les infos : pinkfloydexhibition.com.