« Pour toi, Flora » : une série pour la réconciliation diffusée sur APTN

Dès le 7 novembre, sur les ondes d’APTN, écoutez la nouvelle série Pour toi, Flora, une fiction dramatique qui retrace le lourd héritage colonial des pensionnats, un passage sombre de l’histoire du Canada.

Mettant en vedette des talents autochtones tant devant que derrière la caméra, Pour toi, Flora expose l’incroyable résilience des enfants déraciné.e.s, les traumatismes vécus par les survivant.e.s et les conséquences difficiles sur leur entourage. Les comédien.ne.s à l'écran ainsi que l'équipe de production comprennent des gens de diverses communautés autochtones. Sans aucun doute, cette diversité apporte à l'émission des perspectives importantes et nécessaires.

Écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau, cette série vient de remporter un prix MIPCOM Cannes Diversify TV dans la catégorie « Representation of Race and Ethnicity ».

Une trame qui entrecroise la réalité

Inspirée de faits réels et de témoignages de survivant.e.s, cette minisérie dramatique de six épisodes d’une heure suit Kiwedin et Wabikoni, deux jeunes Anishinaabe arraché.e.s à leur famille dans les années 1960 et envoyé.e.s de force au pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery, en Abitibi-Témiscamingue.

En parallèle, plus de cinq décennies plus tard, on retrouve les personnages dont leur passé refait surface. Submergé.e.s par les souvenirs de leur enfance volée, iels tentent de faire la paix avec leur passé douloureux alors qu'iels vivent la situation de manière très différente.

Donner une voix aux survivant.e.s

Avec la réalisation de Pour toi, Flora, Bonspille Boileau souhaite non seulement offrir une voix aux survivant.e.s, mais également de sensibiliser les gens à cet épisode traumatique de l’histoire et de montrer comment les répercussions des pensionnats se font encore sentir aujourd’hui.

« L’objectif n’est pas de créer un sentiment de culpabilité chez les téléspectateur.trice.s, ni de causer de nouveaux traumatismes chez les survivant.e.s. Je crois plutôt que la série créera de l’empathie, une émotion forte qui peut changer nos perspectives, et nous espérons qu’elle permettra de bâtir des ponts de compréhension entre les allochtones et les autochtones », fait valoir la réalisatrice.

Bien qu’il y ait des passages difficiles dans leur véracité, il y a aussi des thèmes de famille, de pardon et d’espoir pour les générations futures. « Le public est prêt à se faire raconter des histoires comme celle-ci et à accueillir le message de Pour toi, Flora », déclare Bonspille Boileau. « Dans ce sens-là, je pense que la série participe à une petite révolution médiatique ». Il s’agit d’une révolution dans laquelle les peuples autochtones racontent leurs propres histoires à l’écran.

Dans une perspective de guérison et de réconciliation

C’est donc à travers ces allers-retours entre le passé et le présent que Pour toi, Flora nous amène à mieux comprendre les conséquences des pensionnats qui ont engendré de nombreux traumatismes intergénérationnels. Cette série s’insère ainsi dans le chemin de la réconciliation par la reconnaissance des injustices coloniales envers les peuples autochtones.

Pour Bonspille Boileau, les arts, les histoires et les médias sont des outils puissants qui peuvent faire avancer la société et devenir des vecteurs de changements importants : « Ils ont le pouvoir de changer notre façon de voir l’autre et même notre façon de se voir. Ce sont pour moi d'excellents outils de réparation, de guérison, de réconciliation et surtout de réappropriation de nos identités et de nos histoires ».

En tant que premier télédiffuseur autochtone national au monde, APTN s’efforce de partager des histoires percutantes et éducatives avec son auditoire. Pour toi, Flora est un parfait exemple et est l’une des nombreuses nouveautés dans la programmation automnale d’APTN.

Ne manquez pas la série « Pour toi, Flora », diffusée sur les ondes d’APTN à partir du lundi 7 novembre 2022. Elle sera également disponible sur APTN lumi à partir du 8 novembre 2022.

*L’utilisation de l’écriture inclusive pour la rédaction de ce texte a été privilégiée dans un objectif d’évolution et d’appropriation de la langue française.