Dévoilement de la bande-annonce de «LOL: qui rira le dernier?»

Patrick Huard présente le concept de la série «LOL: qui rira le dernier?» dans la première bande-annonce dévoilée jeudi.

Pendant les six heures où 10 humoristes – Rachid Badouri, Édith Cochrane, Mathieu Dufour, Virginie Fortin, Marie-Lyne Joncas, Christine Morency, Laurent Paquin, Yves P. Pelletier, Arnaud Soly et Richardson Zéphir – sont enfermés dans un manoir, ils ne doivent ni rire ni sourire, le but étant d’éliminer à tour de rôle ceux qui oseront se bidonner ou s’esclaffer.

Mais comme Patrick Huard le leur rappelle dans les premières images, ils ont le droit d’être drôles et c’est même le but! C’est d’ailleurs en faisant des pitreries dans toutes sortes de situations qu’ils pourront éliminer leurs rivaux et aussi nous divertir dans nos salons.

Cette adaptation en français sera disponible dès janvier prochain sur Prime Video.

La plateforme d’Amazon a aussi dévoilé cette semaine la bande-annonce de la série «Le village de Three Pines», tournée au Québec à partir des romans de la romancière canadienne Louise Penny, qui vit en Estrie. La série mettra en vedette dès le 2 décembre l’acteur britannique Alfred Molina dans le rôle de l’inspecteur-chef Armand Gamache.