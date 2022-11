Du jamais vu depuis 2011: chute drastique des transactions immobilières au Québec

On savait que l’activité immobilière roulait au ralenti. On sait maintenant qu’elle a atteint son plus bas niveau des dix dernières années.

Selon les plus récentes données disponibles, le territoire de l’île de Montréal a connu en octobre une chute de 59% du nombre de transactions résidentielles par rapport à octobre 2021. En septembre, les ventes résidentielles n’avaient baissé que de 41%.

«Depuis 2011, je n’ai jamais vu une chose pareille, soutient Daniel Langlois, cofondateur de la plateforme iTerram, qui se spécialise dans l’analyse de données foncières et commerciales au Québec.

Il s’est vendu seulement 1377 résidences en octobre sur l’île de Montréal. En octobre 2021, alors qu’on sentait déjà l’approche d’un ralentissement, l’activité résidentielle (tous genres confondus) s’était soldée par 2192 transactions, soit 59% de plus que le mois dernier.

L’insécurité financière des ménages, la crainte d'une récession, les poussées inflationnistes sur les biens et services et les hausses successives du taux directeur pourraient expliquer, selon M. Langlois, le phénomène observé.

L’Outaouais et les couronnes

On retrouve d'ailleurs ce phénomène un peu partout sur le territoire de la province. L’Outaouais, par exemple, affiche une chute de 55% du nombre de transactions en octobre par rapport à l’année précédente.

À Laval et en Montérégie, qui comprend Longueuil, on parle d’une chute de 51%, en Estrie, d’une baisse de 47%, et dans la région de la Capitale-Nationale, de 23%. Pour l’ensemble du territoire du Québec, on parle d’une baisse de 38% en octobre, ou de 27% lorsqu’on tient compte des dix premiers mois de l’année.

Difficile, dans ces circonstances, d’imaginer à court terme le moindre signe d’embellie, reconnaît le PDG d'iTerram. Même que, s’appuyant sur ses trente ans d’expérience dans le domaine, il croit que la tendance à la baisse risque bien de se poursuivre.

«La Fed a encore haussé son taux directeur hier. Tout le monde s’attend à ce que la Banque du Canada l’imite... Qu’est-ce que tu fais quand les taux sont trop élevés? Normalement, tu n’empruntes pas et tu n’achètes pas. C’est ce à quoi on assiste présentement.»

Un creux historique

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), qui regroupe les courtiers de la plupart des régions de la province, semble en faire la même lecture.

Selon les données qu’elle vient de diffuser, si l'on tient compte uniquement des statistiques de Centris pour la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR), le nombre de transactions a diminué en octobre de 35% par rapport à octobre 2021, et de 43% si l’on ne prend en compte que l’île de Montréal.

«La chute des ventes s’est accentuée en octobre, observe Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ. D’ailleurs, poursuit-il, le système Centris n’avait jamais enregistré un aussi faible niveau de transactions à cette période habituellement active de l’année, soit depuis 2000.»

Pour la province dans son ensemble, le nombre de transactions a chuté de 29% le mois dernier par rapport à la même période en 2021. Les plex (-39%) et les copropriétés (-37%) ont été les plus durement frappés par ce recul.

Québec épargnée

La RMR de Québec semble pour sa part être épargnée des chutes abruptes d’activités enregistrées ailleurs. Elle a fait face en octobre à un effritement des transactions de 17% comparativement à octobre 2021, une baisse beaucoup moins importante que pour la moyenne provinciale.

Dans cette région, estime Charles Brant, le marché est surtout stimulé – en particulier dans le segment haut de gamme – par une masse d’acheteurs expérimentés. Le niveau moins élevé des prix des propriétés face à la capacité financière des ménages constituerait également un facteur.