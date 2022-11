Joel Edmundson de retour au jeu contre les Jets

Après une absence de plusieurs semaines, le défenseur Joel Edmundson effectuera un retour au jeu, ce soir, contre les Jets de Winnipeg.

Toutefois, le Canadien ne l’a pas confirmé officiellement. On parle d’une décision qui sera prise avant le match.

Lors de l’entraînement de l’équipe jeudi martin, Edmundson a pris part à tous les exercices en compagnie d’Arber Xhekaj. De plus, des joueurs comme Brendan Gallagher ont salué le retour au jeu du vétéran.

«C’est très excitant. Il a travaillé fort pour revenir. Étant donné qu’il est originaire du Manitoba, ce sera une soirée spéciale pour lui. Je suis heureux de le revoir dans la formation partante», a souligné Gallagher.

Pour ce qui est de l’entraîneur-chef Martin St-Louis, il ne s’est pas avancé sur le type d’utilisation que pourrait avoir le numéro 44 contre les Jets. On peut penser que le responsable des défenseurs Stéphane Robidas voudra y aller de façon graduelle.

Si Edmundson n’est pas en mesure de sauter dans la mêlée, Chris Weidman le remplacera. Par contre, avec tout le temps supplémentaire qu’il a fait ce matin, on peut se demander comment il ferait pour avoir assez d’énergie pour le match.

Dadonov sur la liste des blessés

Pendant ce temps, le nom du Russe Evgenii Dadonov a été placé sur la liste des blessés en raison du même virus qui l’a mis K.-O. dans les derniers jours.

Ce qui est étrange, c’est que l’attaquant a été en mesure de s’entraîner hier et ce matin avec ses coéquipiers. On l’a croisé dans le corridor de l’amphithéâtre et il ne semblait trop affecté par la maladie.

On peut penser que ce mouvement de personnel permet à Kent Hughes de gagner du temps. Avec le retour d’Edmundson dans la formation, il aura des décisions importantes à prendre dans les prochains jours.

Formation du Canadien à l’entraînement

Caufield-Suzuki-Dach

Anderson-Dvorak-Gallagher

Drouin-Monahan-Armia

Pitlick-Evans-Slafkovsky

Guhle-Savard

Harris-Kovacevic

Xhekaj-Edmundson (présence à confirmer)

Montembeault

Rayés de la formation: Pezzetta, Hoffman, Wideman

Sur la liste des blessés : Dadonov (virus)

Formation des Jets à l’entraînement

Connor - Scheifele - Appleton

Perfetti - Dubois - Wheeler

Mäenalanen - Lowry - Gagner

Toniato- Gustafsson - Jonsson-Fjallby

Morrissey - Pionk

Dillon - Schmidt

Samberg - DeMelo

Hellebuyck

Rittich