Johnston est un bon ambassadeur

La réputation d’Alistair Johnston n’est plus à faire. C’est un verbomoteur alors personne n’est surpris qu’on ait fait de lui un ambassadeur afin de rallier les Canadiens derrière l’équipe nationale du Canada.

• À lire aussi: Herdman fébrile malgré toute son expérience

La manœuvre est plutôt amusante puisqu’il s’agit d’une initiative de Budweiser qui vise à rallier les Italo- Canadiens derrière la feuille d’érable.

Il faut comprendre que les Italiens sont sans équipe cette année puisque l’Italie a échoué pour une rare fois, lors des qualifications.

Le brasseur a donc recruté Johnston, de même que Sebastian Giovinco, qui a une certaine influence sur les Italiens de la région de Toronto.

« C’est une bonne chose d’avoir Seba avec moi, il a plus d’ascendant sur les Italiens. Le Canada a une belle relation avec la communauté italienne. Ça ne sera pas une tâche facile, mais on peut le faire », a noté Johnston lors d’une discussion téléphonique.

Sport global

Johnston est un mordu de soccer, il pourrait en parler pendant des heures et ça ne date pas d’hier. Il était aussi passionné quand il était enfant.

« Je suis un joueur, mais aussi un partisan et je me souviens de mes premières Coupes du monde. Maintenant, c’est au tour des jeunes de vivre les mêmes sensations. »

Et il espère que ses coéquipiers et lui seront en mesure de faire vibrer la nation.

« Nous connaissons notre identité, nous savons que l’opposition sera difficile, mais c’est génial d’aller là-bas en sachant qu’on peut faire plus que représenter le pays et brandir le drapeau canadien. On peut aller chercher un premier point, une première victoire, tout peut arriver dans un seul match. »

Intérêt

L’arrière du CF Montréal, qui prendra la direction de Bahreïn samedi pour le précamp de l’équipe nationale, a été à même de constater l’intérêt des amateurs canadiens dans les dernières semaines.

« Mes parents se font continuellement aborder, soutient-il. Dans les rues de Montréal et même de Toronto, je peux me faire taper sur l’épaule par des gens qui veulent m’encourager. »

L’Ontarien a un bon sens de l’observation et il remarque surtout le changement parmi les personnes qui lui témoignent leur soutien.

« Ce ne sont plus seulement les mordus de soccer qui s’intéressent au sport, ce sont les amateurs de sport qui s’y intéressent. »

« La qualification y est pour quelque chose, mais ça ne peut pas être que l’espace d’un moment, il faut aller à la Coupe du monde sur une base constante et c’est ce que nous voulons accomplir dans le futur », conclut Johnston.