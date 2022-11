Kyrie Irving a rendez-vous avec le commissaire

Le joueur de basketball Kyrie Irving devra discuter avec le commissaire de la NBA, Adam Silver, relativement à une publication controversée, jugée antisémite par plusieurs, qu’il a diffusée sur ses réseaux sociaux.

Le vétéran des Nets de Brooklyn se retrouve dans l’embarras pour avoir fait la promotion ces derniers jours d’un film favorable aux discours haineux et discriminatoires. Lundi, des partisans assis dans la rangée aux abords du parquet lui ont transmis un message assez clair pendant le match contre les Pacers de l’Indiana. Ils arboraient des t-shirts portant l’inscription «Combattez l’antisémitisme».

Adam Silver n’a pas été impressionné non plus par les agissements d’Irving.

«Il a pris une décision imprudente en intégrant un lien renvoyant à un film qui contient du matériel vraiment offensant et antisémite. Nous apprécions le fait qu’il veuille travailler avec les Nets et l’Anti-Defamation League afin de combattre l’antisémitisme et toute autre forme de discrimination. Cependant, je suis réellement déçu qu’il n’ait pas présenté d’excuses sincères et dénoncé le contenu blessant de ce film. Je rencontrerai Kyrie en personne la semaine prochaine afin de parler de cela», a déclaré le dirigeant par voie de communiqué.

Quant au principal intéressé, il s’est défendu quelques jours après le début de la tourmente en ces termes: «Je suis conscient de l'impact négatif de mon message sur la communauté juive et j'en prends la responsabilité, a-t-il indiqué, tel que rapporté par plusieurs médias, dont L’Équipe. Je ne crois pas que tout ce qui a été dit dans le film était vrai ou reflète ma moralité et mes principes. Je ne voulais pas causer de préjudice à un groupe, une race ou une religion. Je souhaite seulement être un vecteur de vérité et de lumière. Cette étiquette d'antisémite qu'on me colle n'est pas justifiée et ne reflète pas la réalité ou la vérité dans laquelle je vis tous les jours.»

Irving a totalisé en moyenne 26,9 points par match cette saison.