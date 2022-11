La Force de Montréal se démarquera, prédit Ann-Sophie Bettez

La capitaine de la Force de Montréal, Ann-Sophie Bettez, croit que son équipe féminine, qui jouera son premier match professionnel dans la Premier Hockey Federation (PHF) en fin de semaine, possède les ingrédients pour surprendre.

La Force connaîtra son baptême de feu samedi, à Buffalo, contre les Beauts. Cet affrontement sera présenté au TVASports.ca à compter de 19h. TVA Sports diffusera d'ailleurs 24 matchs de la Force cette saison.

La formation disputera deux rencontres à l’étranger avant de jouer des matchs dans différentes régions du Québec, dès le 26 novembre.

Les joueuses du club montréalais ont joué une seule rencontre préparatoire, en plus d’un mois d’entraînement. Malgré tout, Bettez croit que son équipe sera en mesure de s’illustrer.

«Ça va être des matchs où nous serons compétitives, a-t-elle dit. Je regarde nos pratiques et on est des filles qui travaillent fort et qui n’abandonnent jamais. On est rapides à l’attaque et on a de bonnes joueuses avec de bonnes habiletés individuelles. On parlait de ça [mercredi] après la pratique et on se disait que la profondeur allait être notre force à travers la saison. Je pense que cela va nous aider tout au long de l’année pour nous amener en série éliminatoires, on l’espère.»

«La clé pour l’emporter samedi, ça va être d’imposer notre rythme», a estimé Bettez.

Rétention de talents

Celle-ci ne cache pas l’enthousiasme qui règne au sein de sa formation. Elle est convaincue que l’arrivée d’une équipe professionnelle de hockey féminin aura un impact important pour la rétention de jeunes joueuses talentueuses dans la Belle Province.

«Chaque événement est marquant pour nous, parce que c’est toujours une première fois, a expliqué la joueuse de 34 ans. Ça apporte une excitation supplémentaire, puisque nous n’avions pas d’équipe professionnelle comme ça à Montréal avant. Ça va être plaisant de faire la tournée du Québec et de faire connaître le hockey féminin à tous.»

L’arrivée de la Force de Montréal viendra corriger une lacune importante au Québec, selon la principale intéressée.

«Au hockey féminin dans les dernières années, on perdait beaucoup de filles qui n’avaient pas d’endroit où jouer, a affirmé celle ayant vu plusieurs coéquipières dans les rangs universitaires mettre fin prématurément à leur carrière pour cette raison. C’est désolant parce qu’il y a beaucoup de talent qui s’en allait. Les filles se disaient qu’elles n’avaient pas le choix de travailler ailleurs pour gagner leur vie. Je pense que ça fera partie de notre mission en tant qu’athlètes professionnelles de faire découvrir le sport féminin pour attirer plusieurs personnes.»

«Les jeunes au secondaire pourront se dire qu’être payé pour jouer au hockey, c’est quelque chose possible au Québec», a ajouté Bettez.